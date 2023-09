Paolo Guerrero llega encendido a la Selección Peruana: ¿cuándo fue su último doblete?

Paolo Guerrero demostró su jerarquía. El delantero nacional anotó dos goles en la victoria de LDU sobre Defensa y Justicia por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, callando las críticas en su contra por su poca cuota goleadora.

El primer gol lo hizo a los 17 minutos de un potente cabezazo, a la salida de un tiro de esquina desde el sector izquierdo. Y el segundo llegó a los 42', tras un potente derechazo desde el borde del área.

Estos dos goles de Paolo Guerrero han generado el entusiasmo de los hinchas de la Selección Peruana, de cara a las dos próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, y propiciado una pregunta válida: cuándo fue el último doblete del Depredador.

Segundo gol de Paolo Guerrero ante Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana. | Fuente: @DSports

El último doblete de Paolo Guerrero

El delantero nacional ha vestido los colores de clubes importantes de Alemania y Brasil. Su cuota goleadora en cada uno de ellos no ha tenido discusión. Sin embargo, en las últimas tres temporadas, no la ha pasado nada bien. Las lesiones y las pocas oportunidades en sus dos últimos equipos -Avaí y Racing Club- no le han permitido demostrar su categoría.

Para encontrar su último doblete, debemos remontarnos hasta el 29 de julio de 2020, cuando vestía los colores de Internacional. En ese partido, Paolo Guerrero le hizo dos goles a Aimoré, por el Campeonato Gauchó.

El primero lo realizó a los 19 minutos. El atacante recibió el balón en inmediaciones del área y de un potente zurdazo puso el 1-0. Y el segundo llegó a los 60', de derecha, aprovechando un error del arquero visitante.

Los dobles de Paolo Guerrero en su carrera a nivel clubes

A nivel local, Paolo Guerrero ha anotado 22 dobletes a lo largo de su carrera. Estos son:

Copa Sudamericana

27 de septiembre de 2023

LDU 3-0 Defensa y Justicia

Campeonato Gaucho

29 de julio de 2020

Internacional 2-0 Aimoré

Copa Libertadores

3 de marzo de 2020

Internacional 3-0 Universidad Católica

Brasileirao

24 de noviembre de 2019

Internacional 2-2 Fortaleza

Brasileirao

27 de octubre de 2019

Bahía 2-3 Internacional

Copa Brasil

5 de septiembre de 2019

Internacional 3-0 Cruzeiro

Copa Brasil

24 de mayo de 2019

Internacional 3-1 Paysandu

Copa Libertadores

10 de abril de 2019

Internacional 3-2 Palestino

Campeonato Carioca

23 de abril de 2017

Flamengo 2-1 Botafogo

Campeontao Carioca

4 de febrero de 2017

Nova Iguacu 0-4 Flamengo

Campeonato Carioca

28 de enero de 2017

Flamengo 4-1 Boavista

Primera Liga

28 de enero de 2016

Atlético Mineiro 0-2 Flamengo

Brasileirao

23 de octubre

Flamengo 2-2 Corinthians

Campeonato Paulista

26 de marzo de 2015

Corinthians 5-3 Penapolense

Campeonato Paulita

22 de marzo de 2015

Capivariano 2-3 Corinthians

Campeonato Paulista

3 de marzo de 2013

Corinthians 5-0 Oeste

Bundesliga

19 de febrero de 2011

Hmaburgo 4-0 Werder Bremen

Bundesliga

30 de agosto de 2009

Hamburgo 3-1 Colonia

Europa League

9 de abril de 20009

Galatasaray 2-3 Hamburgo

Bundesliga

22 de marzo de 2009

Shalke 04 1-2 Hamburgo

Bundesliga

2 de marzo de 2008

Hamburgo 4-1 Eintracht

Bundesliga

22 de octubre de 2006

Bayer Leverkusen 1-2 Hamburgo

Bundesliga

25 de febrero de 2006

Bayer Munich 5-2 Eintracht

