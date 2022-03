Inventor del VAR sobre la polémica del Perú vs. Uruguay: "Hubo manipulación" | Fuente: Instagram / Captura

“¡El balón no entra todo!”, afirmaron desde la sala del VAR al árbitro brasileño Anderson Daronco para sentenciar que no debía cobrar gol ante la jugada que fue reclamada por la Selección Peruana como el empate ante Uruguay en Montevideo. Sin embargo, las discusiones por aquella situación continúan.

El español Antonio Ibáñez de Alba, inventor de la tecnología del VAR, se pronunció respecto a esta jugada y resaltó que, a pesar de los audios y videos difundidos por la Conmebol, los registros “son manipulables”.

"Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco, sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo", dijo en ‘Negrini lo sabe’ de ‘Ovación.

Si esa jugada era convalidada como gol de la Selección Peruana y el cotejo acababa en empate, Uruguay no tendría todavía su acceso directo en el Mundial y los de Ricardo Gareca aún podrían pugnar en la última jornada de las Eliminatorias por el cuarto lugar de Sudamérica.

"Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Las imágenes pueden ser manipulables entre 4 y 5 centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido", enfatizó.

¿Qué dijo el VAR sobre la jugada polémica del Perú vs. Uruguay?

La jugada polémica en el Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias | Fuente: Movistar Deportes

Conmebol reveló el audio y video del VAR sobre esa situación, donde se percibe que el árbitro Anderson Daronco les manifiesta a los integrantes de la ‘bicolor’ que todo estaba siendo analizado en la sala de videoarbitraje.

Los brasileños encargados del VAR concluyeron que el balón de Sergio Rochet tras centro de Trauco no pasó en su totalidad de la línea de meta, por lo que no se otorgó el empate para la Selección Peruana en el Centenario.

“Si hubiera habido chip en la línea del arco y en la pelota, no habría problemas en estos momentos, pero a la FIFA no le interesa corregir estos detalles porque solo quieren confundir más y más. Esa pelota entró, verifiquen esa línea superior que está manipulada", apuntó una vez más el inventor del VAR.

Con el resultado puesto en el Estadio Centenario, Uruguay consiguió clasificar al Mundial Qatar 2022 y la única forma de que la Selección Peruana también lo logre será mediante el repechaje intercontinental. Para ello deberá vencer a Paraguay en Lima y así no dependerá de lo que suceda ni con Colombia ni con Chile.





