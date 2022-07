Agustín Lozano

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, no solo se refirió a la renovación de contrato de Ricardo Gareca como técnico de la Selección. El titular de la FPF también respondió en entrevista exclusiva con RPP Noticias sobre las personas ajenas -más de 140- a la bicolor que viajaron en el chárter rumbo a Doha, Qatar.

"La selección peruana siempre viaja en chárter. Como presidente, autorizado por la Junta Directiva, aprobé el pedido de selección de que los jugadores querían que sus familiares viajen aprovechando el chárter, pero pagando su derecho. Todos pagaron. Nadie ha viajado gratis", indicó Lozano.



Sobre la presencia de dirigentes de las departamentables y clubes profesionales sostuvo: "La gente que ha viajado en el chárter, como los presidentes de clubes o ligas departamentales, no son ajenos al fútbol, son miembros de la Asamblea de Bases. No son gente particular", acotó.

Agustín Lozano sobre el viaje de personas ajenas en el chárter de la Selección | Fuente: RPP

¿Invitación a título personal en la FPF?

Según el titular de la FPF, no hubo distinción a la hora de invitar a los directivos. "Más allá de aliados o no, todos fueron cordialmente invitados a participar del viaje. La invitación no fue hecha de manera personal a cada club o liga departamental, fue hecha en la Asamblea de Bases para todos". agregó.

Lozano y la continuidad de Gareca

Agustín Lozano viajará esta noche a Buenos Aires, con una comitiva, para conversar con Ricardo Gareca sobre la continuidad al frente de la Selección Peruana.

"Esta semana se define la continuidad o no de Ricardo Gareca. Entiendo que habrá una reunión mañana y otra el miércoles. Esperemos que para el jueves ya tengamos una respuesta definitiva", señaló el titular de la FPF sobre la fecha que se decidirá el caso Gareca.

Ricardo Gareca debería dar una respuesta este jueves a la FPF | Fuente: EFE

Lozano y reestructuración del fútbol peruano



Por otro lado, Agustín Lozano anunció que retomarán la reestructuración del fútbol peruano: "Este año debemos retomar lo que se hizo en el 2019 y tuvo que parar por la pandemia. Tiene que ver con la reestructuración del fútbol peruano"

En los próximos días se dará a conocer esos cambios. "Tenemos que reestructurar el fútbol peruano de manera responsable y oportuna. En los próximos días se dará a conocer las medidas para que la gente sepa de este proyecto", indicó.