¿Renato Tapia estará ante Argentina por Eliminatorias? Juan Reynoso da luces de su presencia

Selección Peruana Renato Tapia entraría en la lista de 23 para el encuentro contra Argentina.

La Selección Peruana enfrentará este martes a Argentina por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Y si bien no se conoce cuál será el equipo que Juan Reynoso enviará al campo del Estadio Nacional, se sabe que el técnico esperará hasta último minuto a Renato Tapia.

Sigue AQUÍ el minuto a minuto del encuentro entre Perú vs. Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

En conferencia de prensa en la Videna, el estratega nacional confirmó que el volante estará en la lista de convocados para el partido con la Albiceleste. Sin embargo, no aseguró si lo hará desde el arranque o ingresará en el segundo tiempo.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

"Renato (Tapia) está bastante mejor. Está como para entrar en la lista de 23. Falta decidir si de inicio o durante el juego", indicó en un primer instante.

"Es muy importante lo que hoy haga. Ha estado alargando, picando, no ha tenido el estrés del choque, de la fricción de un entrenamiento. Hoy lo intentaremos, que lo viva. Por suerte, (Alexander) Callens lo vivió dos días y respondió muy bien. Nos falta ese detalle con Renato y sobre eso decidiremos, porque no es lo mismo el esfuerzo siendo central que siendo contención. Uno es más aeróbico y el otro es más explosivo", complementó Juan Reynoso.

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚 🏟️



Esta noche, #LaBicolor 🇵🇪 trabajó en el Estadio Nacional, sede del duelo de Clasificatorias ante @Argentina 🇦🇷.



🗒️ Los futbolistas Carlos Zambrano y Christofer Gonzales quedaron desafectados por lesión.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/urDmck2tLm — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 16, 2023

Andy Polo por el sector izquierdo

Por otro lado, el técnico de la Bicolor explicó la razón del porqué Andy Polo jugó por el sector izquierdo ante Chile.

Según indicó, lo hizo porque el futbolista de Universitario de Deportes tiene experiencia por ese lado y que no le era desconocido el puesto.

"Nosotros, de acuerdo a las características del rival, pensamos que Andy (Polo), en el grueso de su carrera, ha jugado por ese lado y ahora último ha jugado por el sector derecho, como ha pasado con Lucho (Luis Advíncula), que inicio jugando de extremo y lo reconvirtieron en lateral. Ahora en Boca alterna como extremo", indicó en un primer momento.

"Es un tema que a él no le es desconocido porque la mayor parte jugó por izquierda. Es más, yo recuerdo cuando empezó a jugar por derecha que en alguna convocatoria vino y no se sentía cómodo por derecha, parecía que su puesto era por izquierda y hoy la coyuntura marca que se siente más cómodo por derecha, pero por izquierda no le desagrada", complementó.

NUESTROS PODCASTS

¿Qué se disputan Palestina e Israel?

El conflicto entre el grupo político militar palestino Hamás e Israel sigue cobrando vidas. Es un conflicto que inició en el siglo pasado y que parece no tener fin. Pero, ¿qué se disputan ambos? ¿Y cómo inició este conflicto? Expertos analizan el tema en el siguiente informe.