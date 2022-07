Renato Tapia sobre la caída de Perú en el repechaje: "Tengo que buscar ayuda" | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM JAAFAR

Junio, el mes que cerró los partidos clasificatorios a Qatar 2022, llega a su fin con una página que aún no se puede pasar: la Selección Peruana no se clasificó al Mundial. Esto no solo sigue presente en los hinchas de la ‘bicolor’, sino en los protagonistas directos que son los futbolistas, como es el caso de Renato Tapia.

Tras más de dos semanas de la derrota de la Selección Peruana ante Australia por la vía de los penales en el repechaje de Qatar 2022, Renato Tapia revela que aún no se recupera de no verse en el próximo mundial.

“Sigo en el camino de poder recuperarme. No ha sido fácil, tengo que buscar ayuda, lo sé. Es un proceso que interiorizamos mucho, difícil, se conversa del tema muy poco, pero que duele”, mencionó el mediocampista en ‘DirecTV Sports’.

Renato Tapia dijo que la única explicación a la no clasificación de Selección Peruana para Qatar 2022 es que no se realizó el mejor desempeño ante Australia.

“No hay otra más explicación que la que dijo Juan Carlos Oblitas. Jugamos mal, no fue nuestro día y nos tocó. Lastimosamente fue así y ahora hay que pasar la página”, contó el futbolista del Celta de Vigo.

“Lastimosamente todo lo que se hizo en la eliminatoria se borra y se resume en un partido. Es muy injusto, principalmente por las eliminatorias de Sudamérica, no tanto como en las otras”, añadió.

Renato Tapia y el avión de Perú para el repechaje

Renato Tapia jugó todo el partido en el repechaje entre Perú y Australia | Fuente: AFP

Una de las situaciones más controversiales entorno a la participación de la Selección Peruana en el repechaje de Qatar 2022, post caída, apuntó al avión que se trasladó hacia Doha. Más de 150 personas viajaron cuando la delegación fue un número muy inferior.

Renato Tapia respondió sobre este tema y detalló que los futbolistas pagaron los pasajes de sus familiares que viajaron a Qatar, además de reconocer que vio gente desconocida en el traslado.

“Somos un país en el que todo se juzga, cuando las cosas salen mal todo se juzga. En el tema de la familia nosotros pagamos, nadie nos regaló el pasaje. Hemos podido viajar en el avión de la selección como en otro. En el tema de gente exterior no puedo decir nada. Desconozco el tema, sí que vi a mucha gente que no conozco en el avión. Es algo a consultarle a los encargados de meter a las personas en el avión. Sí nos molesta que hablen de la familia, porque nosotros pagamos los pasajes”, finalizó.





NUESTROS PODCASTS

¿Porqué es tan importante la ventilación de espacios cerrados?

Llegó el invierno y con ello las enfermedades respiratorias. ¿Cómo evitarlas gracias a la ventilación? El doctor Elmer Huerta lo explica.