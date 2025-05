Renato Tapia respondió a las críticas sobre su fichaje por Al Wasl: "El nivel lo pongo yo, no la liga"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renato Tapia se pone a punto con la Selección Peruana para los próximos partidos por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Antes de sumarse a la ‘Bicolor’ se confirmó el fichaje del mediocampista por Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, algo que calificó como “un lindo reto”.

“Una linda experiencia. Desde el año pasado ya habían contactado conmigo, fue una decisión personal el no haber llegado en la temporada anterior. Pero esta vez se dio y creo que es un lindo reto. Hay muchas expectativas con el club y el proyecto profesional me movió bastante”, dijo en conferencia de prensa.

¿Retroceso en su carrera?

Renato Tapia, de 29 años, antes de marcharse a los Emiratos Árabes Unidos realizó toda su carrera profesional en Europa. Debutó en Jong Twente, la filial del Twente FC, elenco al que defendió por dos temporadas.

Siguió en la liga de Países Bajos al pasar por el Feyenoord y Willem II, hasta que se marchó al fútbol español. Con cuatro temporadas en el Celta de Vigo, el curso pasado defendió al Leganés, con el que perdió la categoría.

Tapia indicó que no considera un retroceso el dejar Europa para irse al Medio Oriente.

“El nivel no lo pone la liga, lo pone uno mismo. Tengo muchos años en el fútbol, saben lo competitivo que soy. No tiene nada que ver si me voy a una liga que conozcan más o menos. Yo estoy contento con mi decisión. Es algo bueno para mí y mi entorno. Lo que piense la gente, está en ellos, se respeta, pero no lo comparto”, enfatizó.

El presente de Chistian Cueva, fuera de la selección

Christian Cueva fue la figura de Cienciano para sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El volante no entró en la convocatoria de la Selección Peruana, punto sobre el que Tapia se pronunció.

“Todos sabemos la importancia de los jugadores que estuvieron en los procesos anteriores, Christian no es la excepción. Sabemos que está pasando por un buen momento, haciendo goles y siendo un jugador importante en Cienciano. La constancia lo va a llevar a regresar en algún momento. El ‘profe’ ha visto que ahora somos los mejores en cada posición, cree que nos puede sacar provecho”, mencionó.

Perú ocupa el penúltimo puesto en las Eliminatorias y sus próximos partidos serán ante Colombia y Ecuador.

“El mensaje es el mismo, sabemos de la importancia que tienen los próximos partidos. Colombia va a ser muy duro, pero iremos a buscarlo, intentarlo hasta el final. Hasta que no se dé matemáticamente la no clasificación, vamos a dar el máximo para sacar esto adelante”, finalizó.