Agustín Lozano regresó sin la renovación de Ricardo Gareca

Con las manos vacías. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), arribó a nuestra capital tras no conseguir la renovación de Ricardo Gareca. El titular de la FPF no dio la cara a al prensa que lo espera en el aeropuerto Jorge Chávez, al igual que los dirigentes que lo acompañaron a Buenos Aires para negociar con el técnico argentino.



El presidente de la FPF no salió por la salida de los vuelos internacionales del aeropuerto Jorge Chávez. Agustín Lozano utilizó una puerta alternativa del terminal aéreo a la cual los medios de comunicación no teníamos acceso. No brindó declaraciones.

Los directivos que negociaron con Gareca

Los integrantes de la delegación que viajó a Buenos Aires tampoco brindaron declaraciones y evitaron en todo momento a la prensa. Ellos son Jean Marcel Robilliard, secretario general de la FPF, Sabrina Martín, secretaria general adjunta. Tampoco los directores de la FPF José Carlos Islas (Juan Aurich) y Arturo Ignacio Ríos (Atlético Grau).

Los cuatro directivos de la FPF fueron los que sostuvieron las dos reuniones con Ricardo Gareca y en las que no se llegó a ningún acuerdo. Agustín Lozano, pese a viajar a Buenos Aires, no estuvo presente y cuando intentó un acercamiento el técnico argentino ya había dado por cerradas las negociaciones.





Agustín Lozano no estuvo en las negociaciones con Gareca pese a viajar a Argentina | Fuente: FPF

FPF confirmó que Ricardo Gareca no sigue en la Selección

Después de siete años, Ricardo Gareca no continuará al frente de la Selección Peruana tras no llegar a un acuerdo con la FPF, que confirmó que hubo acuerdo para renovar su contrato.



"Gracias por hacernos vivir una de las mejores épocas del fútbol peruano, que permanecerán imborrables en la memoria de todos. ¡Que tu carrera deportiva siga cosechando éxitos y alegrías es el deseo de la FPF", señaló en sus redes sociales.

Este mensaje se amplía a través de su comunicado que publicó en su página oficial

"La FPF agradece profundamente al profesor Ricardo Gareca y a toso du equipo de colaboradores por lo más de siete años de trabajo con nuestra selección absoluta, que con notable profesionalismo y mucha entrega, supo conseguir logros deportivos, confiando en las fortalezas y capacidades de nuestros seleccionados; por ello, nuestro reiterado y sincero agradecimiento al profesor Gareca y su equipo, deseándoles el mejor de los éxitos profesionales y personales", indica el comunicado.

