Edwin Oviedo fichó a Ricardo Gareca para la Selección Peruana. | Fuente: FPF

En su conferencia de despedida como entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca se acordó de Edwin Oviedo. Y es que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue quien lo contrató para la blanquirroja.

"Es quien le hizo caso a Juan Carlos (Oblitas). Sentimos apoyo en momentos difíciles y valorizados. Nos dio respaldo y valorización", fue lo que dijo Ricardo Gareca en su adiós a la Selección Peruana. Además, el 'Tigre' agregó que "aunque él no esté físicamente en federación, siempre teníamos contacto asiduo"

Al conocer sobre estas palabras, el exmandamás de la FPF dio un claro mensaje de agradecimiento a Gareca. Lo tiene presente por los objetivos logrados en la bicolor.

La respuesta de Edwin Oviedo a Ricardo Gareca

El mensaje de Edwin Oviedo a Ricardo Gareca. | Fuente: Difusión/FPF

"Quiero agradecer profundamente las palabras de Ricardo Gareca por nuestra gestión en la FPF. Ricardo, los peruanos tenemos una enorme gratitud y una gran deuda contigo. Nos devolviste la fe, ilusión y cantar nuestra himno con lagrimas de emoción", sostuvo.

En otro momento, se refirió en relación con lo que vivió al tener al ex Universitario, Vélez Sarfsfield y Palmeiras en la Videna.

"Tu aporte a nuestro país no tiene precedentes. Gracias a ti, comando técnico y a los muchachos, el fútbol peruano volvió a ser respetado. Estoy seguro que Dios te volverá a poner en el camino de nuestra selección para vivir otra vez los grandes triunfos que nos diste", le dijo a Ricardo Gareca.

Por otra parte, en la conferencia del ex DT del cuadro nacional, su abogado Mario Cupelli se pronunció sobre los rumores de una reducción de sueldo al entrenador en la propuesta presentada por la FPF.

¿Por qué no sigue Gareca en la selección?

"Había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación o quita de algunas cláusulas. Entonces, esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato", indicó.

En tanto, apuntó que no fue el tema económico el motivo para la renovación de contrato ya que "no estaban dadas condiciones para continuar. No tiene que ver solo con tema económico. Hubo otras modificaciones con las que no estuve de acuerdo".

