Jefferson Farfán jugó el Mundial con Perú dirigido por Ricardo Gareca. | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán envió un mensaje a Ricardo Gareca sobre su despedida de la Selección Peruana. El atacante de Alianza Lima agradeció al 'Tigre' por poner nuevamente a Perú en el "mapa futbolístico mundial".

En otro momento, Farfán destacó a Gareca y a su cuerpo técnico por la labor que realizaron en siete años en la Selección Peruana, que en esta etapa clasificó a los Mundiales tras 36 años y también al conseguir el subcampeonato de la Copa América 2019.

Asimismo reiteró su admiración por el DT argentino que lo consideró para el repechaje ante Nueva Zelanda, duelo donde la 'Foquita' anotó uno de los goles que clasificó a Perú a Rusia 2018.

Carta de despedida de Jefferson Farfán a Gareca

"15 de noviembre del 2017. Una fecha inolvidable para el Perú, clasificamos a Rusia después de no haber estado en los mundiales por 36 años. En lo personal una fecha súper especial por lo que sentí esa noche y todo lo que vivimos alrededor, tanto así que es imposible de describirlo completamente. Solo sé, que el haberlo vivido no se me borrará nunca. Sentí a todo el Perú unido, sentí al Perú empujando por un mismo objetivo, sentí al Perú entero festejando por tremendo acontecimiento que se logró".

"Ese sentir no se olvida, esa unión y esa alegría no se compara con nada y por supuesto tiene al profesor Gareca y su Comando Técnico como personas claves de ello. Gracias profe, por eso y más, por unir al Perú y por ponernos nuevamente en el mapa futbolístico mundial. Por muchos años solo vivimos derrotas y desilusiones, pero usted llegó para cambiar ese chip, para hacernos creer que éramos mejores que cualquiera y que podíamos competir donde y contra quien sea".

"En lo personal solo reitero mi aprecio y admiración por usted, quien me dio la oportunidad de volver a la Selección y ser parte de una familia hermosa que se ha matado siempre por darle alegrías a nuestro país. El Perú es y siempre será su casa".





¿Por qué Gareca no renovó?

Mario Cupelli, abogado de Ricardo Gareca, dio los motivos por los que se truncaron la continuidad del técnico en la Selección Peruana.

"Había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación o quita de algunas cláusulas. Entonces, esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato", declaró.

Publicación de Jefferson Farfán sobre Ricardo Gareca. | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

La despedida de Yotún a Ricardo Gareca

Yoshimar Yotún se sumó al grupo de jugadores que han brindado mensajes de apoyo y agradecimiento a Ricardo Gareca, quien este martes dio una conferencia de despedida de la Selección Peruana, donde estuvo siete años como director técnico.



El volante de 32 años destacó que Perú volvió a los Mundiales tras 36 años. "Profe Ricardo, gracias por tanto. Gracias por creer en el jugador peruano, por las enseñanzas, los consejos por regresar a Peru al mundial", escribió en Instagram.

"Gracias Néstor y Bocha por nunca dejar nada al azar, por estar pendiente de nosotros, de cuidarnos, de llevarnos al máximo de nuestras capacidades. Han sido 7 años increíbles, juntos logramos regresar al Peru donde se merece, es una pena muy grande el que no continúen, pero nadie nos quitará lo aprendido y vivido", agregó.





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre la nueva variante BA.2.75, bautizada como Centauro?

La Organización Mundial de la Salud continua investigando las nuevas variantes del coronavirus, perteneciente al linaje de ómicron, entre ellas la conocida como "Centauro" (BA.2.75). Según datos de la OMS, preocupa que su expansión tenga la misma velocidad que la de la variante India. El doctor Elmer Huerta nos da más detalles sobre esta nueva variante.