El argentino Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, reveló que hubo la posibilidad de dirigir a la Selección de su país tras el Mundial Rusia 2018 -en el que Perú quedó eliminado en primera ronda-, cuando se tomó un mes para evaluar su futuro profesional.

“Después del Mundial, creo que era el momento más idóneo, pero no hubo una comunicación oficial. Digo idóneo porque en ese instante sí había un punto común entre las dos partes: Argentina había prescindido de Sampaoli y yo me había tomado un mes para pensar si renovaba con Perú, porque se me vencía el contrato”, dijo en entrevista al diario Marca de España.

Sin embargo, el ‘Tigre’ aseguró que rechazaría un ofrecimiento ahora, ya que tiene contrato vigente con la Federación Peruana de Fútbol y tiene pensado cumplirlo.

“Amo a mi país, soy argentino de los pies a la cabeza, pero tengo un compromiso con Perú, que me ha respaldado en los peores momentos. Le diría que “no” con todo el dolor de mi corazón, porque tuve mi momento y Argentina no lo hizo. No acostumbro a romper contratos”, sostuvo.

Gareca, recientemente nominado al premio The Best como mejor entrenador del mundo, consideró “muy necesario” para el fútbol peruano volver a clasificar al Mundial de Qatar 2022 para “confirmar” el proceso que inició en 2015.

Sobre la Copa América

En otro momento, el seleccionador hizo un balance del desempeño de Perú en la Copa América, torneo en el que alcanzó la final.

“Atravesamos momentos difíciles de los que supimos sobreponernos, sobre todo después de caer por 5-0 ante Brasil. Luego nos tocaba Uruguay, y no es precisamente un rival fácil para enfrentarse viniendo de una goleada así”, recordó.

“Más allá de no hacer un buen encuentro, sí mostramos una fuerza mental que me gustó mucho. En lo futbolístico podríamos haber dado más”, sentenció.

Gareca asoció lo que Marca llamó el “auge del fútbol peruano” al buen momento económico del país. “Es un país estable que necesita de un mayor interés sociodeportivo, pero que también ha crecido en ese aspecto”, comentó.

“Perú debe apostar por algo que movilice y dé opciones a los jóvenes. Aquí tienen calidad y los genes del deportista están instalados en los peruanos, pero falta desarrollarlo. Además, todo está demasiado focalizado en Lima y es un país con 30 millones de habitantes”, sentenció.

El argentino describió al futbolista peruano como “talentoso, muy fuerte física y mentalmente, a pesar de lo que dicen de que son endebles”.