Ricardo Gareca está a poco de dirigir su segundo Mundial con Perú. | Fuente: EFE

Desde hace días que se vincula a Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, con Boca Juniors. Y es que la tienda xeneize lo quiere ante una eventual salida de Sebastián Battaglia.

En Boca Juniors -de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano- esperan contar con Ricardo Gareca en el mediano plazo y ante ello RPP Deportes se comunicó con Leandro Aguilera, periodista de TyC Sports y experto en el elenco azul y oro. ¿Qué novedades hay en relación al interés del club argentino por el 'Tigre'?

"Es la primera opción de Boca. Si Battaglia no continúa, que va dirigir mañana y el martes, ya están pensando en un cambio de técnico. Saben que es imposible ahora porque Gareca está concentrado en el repechaje. A futuro, si no clasifica, seguro se lo van a ofrecer", sostuvo Aguilera a Fútbol como cancha.

¿Por qué quiere Boca Juniors a Ricardo Gareca?

Boca piensa en Ricardo Gareca para reemplazar a Sebastián Battaglia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Además, dio cuenta si es que se han dado conversaciones entre el director técnico de la bicolor y la dirigencia xeneize.

"No han hablando. En el club son respetuosos y no se han comunicado con nadie por el momento. No lo harán hasta el partido del repechaje, lo que definirá si puede llegar. Si clasifica, todo, se disipa. No creo que esperen hasta diciembre", añadió.

Asimismo, habló del por qué Boca Juniors aguarda hacerse con los servicios de Ricardo Gareca, quien tiene pasado en La Bombonera como futbolista.

"Lo quieren por su experiencia, manera de jugar y aplomo como técnico. Todo eso son factores que quiere la institución ante la posible marcha de Battaglia. A Juan Román Riquelme le gustaría tenerlo. Sería para el futuro si se desvincula de Perú", indicó.

Por último, comentó sobre Luis Advíncula, quien se ha convertido en pieza clave en Boca en lo que va de la campaña 2022.

"Hoy por hoy es un jugador mucho más potente. Con la chance de trascender y todo eso le permite ser titular indiscutido", finalizó 'Tato' Aguilera.

