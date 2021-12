Ricardo Gareca tiene contrato con la Selección Peruana hasta fines de las Eliminatorias. | Fuente: ESPN

Entre 1985 y 1989, Ricardo Gareca hizo 57 goles en 118 partidos con la camiseta de América de Cali. Fue, en 1987, el goleador del torneo. Un año antes, la guerra de los cárteles entre Cali y Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza de este último, recién había empezado.

El hoy entrenador de la Selección Peruana, en ese entonces jugador de los 'Diablos Rojos', estuvo en la lista negra de uno de los narcotraficantes más famosos de toda la historia. Y si bien en ese entonces no lo tenía claro, hace ya tres años uno de los sicarios de Escobar, 'Popeye' (alias de Jhon Jairo Velásquez Vásquez), contó en El Popular que, efectivamente, lo tenía en la mira.

“Y sí, Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar; sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del Patrón salvó a Ricardo Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se les contempló colocarles un carro bomba, ya que el Cártel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo”.

Esta semana, en diálogo con ESPN, el DT de la blanquirroja confesó cómo se enteró de aquella noticia. “Me enteré con el tiempo porque lo dijo 'Popeye', un sicario de la épica de Pablo Escobar. Me llegó una información a mí, porque yo no tengo redes sociales, a través de WhatsApp, sobre un comentario suyo que decía que me tenía en el listado”, dijo.

“Yo estaba en un desconocimiento total, en aquel momento eran muy normales las rivalidades pero después cuando estalló el real problema yo ya me vengo (a la Argentina)”.En realidad, cuando yo me vengo estalla todo ese problema de los cárteles. Mientras estaba yo eran rivalidades, cada cártel tenía un equipo y a partir de ahí es lo que yo sabía y tenía conocimiento. Después, estalla ese probelma y se hizo más grave. Eso lo contó popeye y yo estaba en desconocimiento”, agregó.

No es la primera vez

Si bien las declaraciones de Ricardo Gareca se viralizaron rápidamente, lo cierto es que ya antes se había referido al mismo tema. La primera vez, un día después de las declaraciones de 'Popeye' Luego, en 2020.

"Ese comentario de Pablo Escobar me llegó, pero no podía decir nada porque yo estaba en total desconocimiento. En ese momento era el goleador de América de Cali y bueno, supongo que si había un motivo era por ese hecho, nada más. Yo nunca supe nada sobre ese tema", mencionó el año pasado en entrevista con DeTaco.









