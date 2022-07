Ricardo Gareca colocó a Yoshimar Yotún como titular indiscutible. | Fuente: Instagram Yoshimar Yotún

Yoshimar Yotún se sumó al grupo de jugadores que han brindado mensajes de apoyo y agradecimiento a Ricardo Gareca, quien este martes dio una conferencia de despedida de la Selección Peruana, donde estuvo siete años como director técnico.



El volante de 32 años destacó que Perú volvió a los Mundiales tras 36 años. "Profe Ricardo, gracias por tanto. Gracias por creer en el jugador peruano, por las enseñanzas, los consejos por regresar a Peru al mundial", escribió en Instagram.



"Gracias Néstor y Bocha por nunca dejar nada al azar, por estar pendiente de nosotros, de cuidarnos, de llevarnos al máximo de nuestras capacidades. Han sido 7 años increíbles, juntos logramos regresar al Peru donde se merece, es una pena muy grande el que no continúen, pero nadie nos quitará lo aprendido y vivido", agregó.

"Ricardo, Néstor, Bocha y todo el comando técnico, muchas bendiciones y lo mejor en su vida. Se les va a extrañar mucho, seguro nos volveremos a encontra. Abrazo grande de gol, de esos que nos dimos muchas veces", culminó Yotún, que fue titular fijo en la bicolor con Gareca.



Recordemos que Ricardo Gareca señaló que su momento le pidió a su familia vivir con él en Perú, aunque finalmente no logró renovar con la bicolor de cara a su proceso eliminatorio.





Yoshimar Yotún se despide de Ricardo Gareca. | Fuente: Instagram

Gareca pidió a su familia que vivan en Perú

“Hay un detalle que sí, que lo he hablado con mi familia, y cuando yo me he ido, había un interés de la selección concreta de que nosotros continuemos y había un interés nuestro también de continuar. A tal punto llegó este interés que yo me fui unos días de vacaciones con mi familia estando acá en Lima y luego volvimos, pues necesitaba irme unos días con mis hijos y mi esposa", señaló el DT que no renovó tras no convencerle la oferta presentada por la FPF.

"Con todo esto, le dije a mi familia lo que nunca había planteado; o sea, por todo lo que el presidente me manifestaba, Juan Carlos Oblitas, y por el interés concreto de continuar al frente de la selección y en las vacaciones les dije que me acompañen viviendo acá en Lima, por todo lo que se hablaba y hablamos, les dije que necesitaba acompañamiento", agregó sobre su frustrada permanencia en la bicolor.





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre la nueva variante BA.2.75, bautizada como Centauro?

La Organización Mundial de la Salud continua investigando las nuevas variantes del coronavirus, perteneciente al linaje de ómicron, entre ellas la conocida como "Centauro" (BA.2.75). Según datos de la OMS, preocupa que su expansión tenga la misma velocidad que la de la variante India. El doctor Elmer Huerta nos da más detalles sobre esta nueva variante.