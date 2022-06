Ricardo Gareca y Mister Chip. | Fuente: AFP

El entrenador argentino Ricardo Gareca regresó a Perú para definir su futuro en la Selección Peruana. El 'Tigre' se reunirá este lunes con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), para anunciar su decisión sobre su posible continuidad en la bicolor, en la cual es DT desde el 2015.

En la FPF aguardan una respuesta positiva de Ricardo Gareca y desde el extranjero también se encuentran a la expectativa sobre el futuro de la Selección Peruana. En esa línea, el periodista y estadista español Alexis Martínez Tamayo se pronunció al respecto.



Tamayo, conocido como Mister Chip, cree que Gareca a base de buenos resultados se ha ganado el derecho de decidir si desea quedarse con el buzo de Perú de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026.

"No puedo apostar por la continuidad y discontinuidad de él porque no he hablado con él y no sé lo que está pensando en estos momentos. Lo que sí te puedo decir es que se ha ganado el derecho a elegir lo que quiera hacer", señaló Mister Chip en el canal de YouTube de los periodistas Erick Osores y Gonzalo Núñez.

Gareca en Selección Peruana



Gareca clasificó a la Selección Peruana a Rusia 2018 tras una ausencia de 36 años en Mundiales, lo que lo convirtió en el hombre con más aceptación popular en el Perú.

En la reciente Eliminatorias a Qatar 2022, Perú quedó quinto y le correspondía enfrentar a un equipo de Asia. A priori, los dirigidos por Ricardo Gareca partían como favoritos para ganar el boleto a Qatar 2022, pero la derrota ante Australia fue un balde de agua fría.





NUESTROS PODCAST

¿Estamos en la cuarta ola de la COVID-19? ¿qué características tendría?

El ministro de Salud, Jorge López, señaló hoy a la prensa que se registra un aumento sostenido de casos de COVID-19 a nivel nacional y que estamos a solo centésimas para ingresar a una cuarta ola. El doctor Elmer Huerta da más detalles sobre esta coyuntura.