Ricardo Gareca le responde a Jean Ferrari: "Soy el técnico que más dirigió a Perú, pero parece que no puedo opinar"

No se quedó callado. Ricardo Gareca, extécnico de la Selección Peruana, se mostró contrariado con lo dicho por Jean Ferrari, quien aseguró que el cambió generacional en la Blanquirroja debió empezar cuando el argentino dirigía Perú.

En conversación con Doble Punta, el estratega aseguró que está pensando "seriamente" en no volver a hablar más de la selección, pese a ser el "técnico que más a dirigido a Perú".

"No sé puntualmente lo que dijo y tampoco me interesa (sobre las declaraciones de Jean Ferrari). En estos momentos, es un momento difícil y estoy pensando seriamente no hablar más de la selección", indicó en un inicio.

"Todo se toma mal, todo adquiere una dimensión en la cual no estoy preparado para eso. No estoy a gusto con eso porque mi intención nunca es generar una polémica. Soy el técnico que más dirigió a la selección peruana, tengo casi 100 partidos en la historia de Perú, pero pareciera que soy el técnico que no puede dar una opinión porque todo se toma mal", complementó.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Ricardo Gareca?

En declaraciones pasadas a El Comercio, Ricardo Gareca indicó que le parecía "increíble que hablen de recambio" cuando no se tenía idea de lo "importante que es para un jugador tener 80 partidos en la selección”.

Esto no fue bien tomado por Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, quien -a través de sus redes sociales- apuntó que el recambio generacional no se llevó a cabo en el periodo de Gareca.

“Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo. No sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así”, señaló.

"Ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista. A nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”, complementó.

