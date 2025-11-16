Jean Ferrari responde fuerte a Gareca: "A la selección la defenderemos todos los que la queremos bien"

Ricardo Gareca volvió al Perú para ser parte con algunos futbolistas y exintegrantes de la Federación Peruana de Fútbol de una reunión por cumplirse 8 años de la clasificación de la ‘Bicolor’ al Mundial Rusia 2018.

El estratega argentino brindó entrevistas recordando aquella campaña y siendo consultado sobre el presente de la Selección Peruana, algo que llegó hasta la actual directiva de la FPF.

En declaraciones a El Comercio, Ricardo Gareca expresó “es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección”.

Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, respondió a través de sus redes sociales a las expresiones del ‘Tigre’, apuntando a que el recambio generacional no se llevó a cabo en el periodo de Gareca.

“Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo. No sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así”, señaló.

Jean Ferrari ante Ricardo Gareca

El directivo de la FPF recordó el proceso que tuvo Ricardo Gareca con la Selección de Chile desde la segunda mitad de las Eliminatorias 2026, donde ‘La Roja’ terminó en el último puesto.

“Ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista. A nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”, escribió Jean Ferrari en su cuenta de ‘X’.

En anteriores oportunidades, Ferrari ha descartado que el técnico argentino sea una de las opciones para llegar al banquillo de la Selección Peruana, detallando que no encajaba con el perfil buscado.

Ricardo Gareca cerró su etapa con la Selección Peruana

En entrevista con RPP, Ricardo Gareca manifestó que no le sorprende que no sea una posibilidad para retornar a la ‘Bicolor’, a pesar de sus campañas en las Eliminatorias y Copas América.

"Lo entiendo (la decisión de descartarlo como DT). Eso tiene que ver con otra visión, otra perspectiva, con algo que quieran ver diferente en cuanto al proyecto. Ellos están en su derecho y esa posibilidad de buscar en la selección otra perspectiva, eso son elecciones más que nada", dijo.

Asimismo, el ‘Tigre fue enfático en que su etapa como seleccionador de Perú ya tuvo su punto final.

"Ahora viene la etapa de ellos, que deberán trasladar en trabajo, en el campo de juego, en la elección de lo que hagan, deberán trasladarlo a la gente, a los resultados. Es un proceso que arranca y que se verá con el tiempo el rumbo que le quieran dar. Yo ya terminé mi etapa, que fueron años muy intensos, pero no tengo nada que decir. Solo respetar las perspectivas que tengan y las decisiones que tomen", indicó.