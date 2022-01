Ricardo Gareca dio la lista de convocados: "No veo a ninguna selección que nos supere a nosotros"

12:30

Gareca sobre ausencia de entradas para visita en Colombia: "Todos juegan su partido. La Selección hace rato está jugando este partido. Me gustaría que lo jueguen todos porque son acontecimiento. Nosotros decidimos no gastar energía en otra cosa que no sea la lista, preparar el partido, analizar al rival. No quiero pensar en otras cosas que me llevan a perder energía. Quiero estar concentrado. iremos a un estadio que estará al 100% y estaremos listo, luego jugaremos con casa con la cantidad que permitan, con la gente desde adentro y afuera del estadio, la gente siempre ha estado con nosotros. Le debemos muchísimo a la gente. Mucho tiene que ver la gente con el logro anterior y mucho tiene que ver ahora, más allá de la actitud de los jugadores, también el apoyo incondicional que recibimos de la gente. Es un estímulo muy importante. Lo más importante es que estamos muy bien en todo aspecto y para esa clase de partidos estamos preparados".