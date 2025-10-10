Últimas Noticias
Ricardo Gareca reveló por qué no llevó a Claudio Pizarro al Mundial Rusia 2018

Ricardo Gareca reveló el motivo por el cual no llevó a Claudio Pizarro al Mundial Rusia 2018
Ricardo Gareca reveló el motivo por el cual no llevó a Claudio Pizarro al Mundial Rusia 2018 | Fuente: EFE
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Ricardo Gareca dio los motivos por los cuales no llevó a Claudio Pizarro al Mundial Rusia 2018.

Dio sus motivos. Ricardo Gareca, extécnico de la Selección Peruana, reveló las razones por las cuales no llevó a Claudio Pizarro al Mundial Rusia 2018.

En conversación con Pase filtrado, el estratega argentino argumentó que su decisión fue para "respaldar" a un grupo que había pasado una "situación complicada".

“Claudio Pizarro no va a Rusia 2018 por cuidar al grupo, pero no porque sea una mala influencia", indicó en un principio.

"Simplemente fue en agradecimiento a un grupo que le tocó vivir una situación complicada, muy difícil y que salió adelante. Mi decisión fue para respaldar a muchachos que le tocó vivir esa situación y punto. Solo consideramos eso”, complementó.

No se arrepiente de su decisión

En tanto, al ser consultado sobre si se arrepiente de su decisión de no llevar a Claudio Pizarro, sostuvo que no, pues estaría menospreciando el trabajo de jugadores como Raúl Ruidíaz.

“No me arrepiento. Si yo me arrepintiera, estaría menospreciando el trabajo de Raúl Ruidíaz, que fue un jugador muy positivo y enfocado en la selección. Nos gustaba su forma de ser. Entonces, estábamos convencidos de Raúl”, finalizó.

Ricardo Gareca Claudio Pizarro Raúl Ruidíaz

