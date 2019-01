Cristian Benavente | Fuente: Instagram

Tras fichar por Pyramids FC, Cristian Benavente contó que la oferta del cuadro egipcio era muy atractiva e imposible decir que no. "Fue muy rápido, la oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar la decisión. No podía decir que no, el equipo ha apostado muy fuerte por mí. Ellos realmente me querían y eso es importante, creo que he tomado una decisión correcta", indicó el 'Chaval'.

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, aseguró que respeta las decisiones que toman los jugadores, pero, en este caso, no coincide. "Cristian se podía mantener en Europa, pero él dijo que recibió una oferta para decir que no. Pero yo tengo una opinión: uno puede decir que no. Se puede decir 'no' a determinadas cosas, a lo deportivo, a lo económico. Todo depende de lo que uno quiere", indicó en entrevista exclusiva a RPP.



"Si bien la carrera del deportista es corta, me hubiese gustado que siga en Bélgica. No conzoco la Liga Egipcia. Lo importante es que (Cristian) es un muchacho que se ha mantenido en el extranjero, él busca progresar", dijo, aunque no quedó contento con el cambio. "No todo es lo económico. El éxito siempre va acompañado de lo económico, es una consecuencia. Cuando una persona tiene éxito, la parte económica tambien lo acompaña, es algo muy personal todo eso", aseguró.

Eso sí, Ricardo Gareca ve como un plus que el técnico de Pyramids FC sea su compatriota Ramón Díaz. "Es uno de los mejores del fútbol argentino, puedo intercambiar opiniones con él. Eso es algo bueno. No tengo nada más que decir", finalizó.