Cristian Benavente ha jugado 14 partidos con la Selección Mayor Peruana. | Fuente: Prensa Sporting Charleroi

Cristian Benavente no cree que su incorporación al Pyramids FC lo va a dejar fuera de la Selección Peruana. El 'Chaval' manifestó que han habido otros casos de futbolistas que han dejado el continente europeo y aún así siguieron siendo llamados por Ricardo Gareca, por lo que cree que cambiar de elenco no va a influir en sus convocatorias.

"Creo que el profe Ricardo Gareca tiene las ideas muy claras y un equipo muy hecho. Hay jugadores que han estado fuera de Europa y los ha seguido llamado, estar en un equipo u otro no influye mucho para él. Mi principal intención es estar bien físicamente, jugar partidos, seguir marcando goles y poder demostrar que estoy en ritmo para lo que sea", sostuvo Benavente al diario As.

Además, Cristian Benavente explicó cómo se dio su llegada al Pyramids FC e indicó que fue un proceso muy rápido, donde no podía demorarse mucho para optar por un camino. El mediocampista de 24 años aseguró que se siente muy contento en el cuadro asiático y negó haber tomado una mala decisión.

"Fue muy rápido, la oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar la decisión. No podía decir que no, el equipo ha apostado muy fuerte por mí. Ellos realmente me querían y eso es importante, creo que he tomado una decisión correcta y estoy muy contento aquí", sentenció Cristian Benavente.