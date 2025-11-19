Roberto Palacios sobre la camiseta '10' en la selección peruana: "Si no hay, es mejor que no la usen y guardarla"

No se guardó nada. Roberto Palacios, exfutbolista de la Selección Peruana, fue muy crítico al hablar sobre los '10' de la Bicolor.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, el 'Chorri' indicó que Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no son los jugadores idóneos para llevar esa camiseta y que es mejor guardarla hasta que llegue el indicado.

"No, pues, ahorita ninguno de los tres (Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña). No son '10', con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso (...) Es un número complicadísimo, y si no hay un 10, es mejor que no lo usen. Es mejor guardarlo y dársela a un jugador de esas características que te acabo de hablar", indicó en un primer momento.

"Por lo pronto, son jugadores que tienen su capacidad, tienen su forma de juego, pero no llegan a ser un '10' en algún equipo y menos en la selección, con el respeto que se merecen, porque siempre serán criticados (...) Entonces, que no lo sientan así, mejor buscar otro número y no se tenga ese tipo de comentarios al final", complementó.

Roberto Palacios asegura no existe el '10' en la Selección Peruana | Fuente: RPP

Roberto Palacios critica falta de apoyo a los jóvenes

Por otro lado, Roberto Palacios criticó la falta de apoyo a los jóvenes y pidió ver otros torneos para ampliar la lista de convocados.

"Hay jóvenes que sí deberían estar en la selección y en su momento lo voy a decir porque yo no me guardo nada (...) Hay chicos que yo veo en el torneo, que les ha ido muy bien y no han sido convocados. Ojalá en algún momento se termine la argolla y podamos (ver) a los chicos que realmente merecen", dijo al inicio.

"No solo hay que ver la Liga1, sino también la Liga2, la Copa Perú, donde hay chicos que no han recibido la oportunidad de haber llegado por 'x' motivos que pasan en el fútbol peruano y que tienen la capacidad para estar en la Selección", finalizó.

