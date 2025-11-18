¿Seguirá en 2026? Manuel Barreto no pudo ganar tras 3 partidos como DT de Selección Peruana

El 13 de mayo pasado, Manuel Barreto fue presentado como el director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Desde la Videna apuntaron que con su presencia "continuará el proyecto bicolor" y "todo el trabajo de búsqueda de talentos en las diferentes regiones del país". Sin embargo, los planes cambiaron para exdirector deportivo de Universitario de Deportes.

Al término de las Eliminatorias Sudamericanas, la FPF decidió poner fin al ciclo de Óscar Ibáñez a pesar que todo indicaba que iba a dirigir los amistosos internacionales que tenía pactado la Selección Peruana ante Chile y Rusia. En su lugar fue nombrado Manuel Barreto, que en forma interina se puso el buzo de la Selección Peruana absoluta.

Su primera prueba fue ante Chile en Santiago. El 10 de octubre, la bicolor saltó a la cancha como visitante y abrió el marcador con un golazo de César Inga. Eludió a su rival y con un potente remate de derecha silenció el estadio Bicentenario de La Florida.

Sin embargo, Chile reaccionó en la complementaria y Ben Brereton encontró el empate para la 'Roja'. La victoria se selló tras un autogol de Matías Lazo que intentó despejar el balón, pero lamentablemente ingresó al arco peruano. Así fue la primera derrota en la era Barreto.

Así fue el golazo de Alex Valera para el 1-1 de Perú frente a Rusia | Fuente: Movistar Deportes

Perú en su gira por Rusia

El recorrido del cambio generacional apuntando hacia el proceso clasificatorio del Mundial 2030 continuó para la Selección Peruana, que enfrentó a Rusia, que alineó a varias de sus figuras que destacan en Europa. El camino se allanó para los europeos cuando Pedro Gallese se equivocó en salida y Aleksei Miranchuk le dejó servido el gol a Aleksandr Golovin.

Tras ello, el combinado peruano mejoró en sus conexiones en el campo y sucedió lo que no estaba entre los cálculos de Rusia: Alex Valera se las ingenió para ejecutar un remate de larga distancia que sorprendió al arquero de PSG, Matvéi Safónov, que pudo hacer más en esa acción.

Perú terminó mejor el partido, pero el marcador permaneció 1-1.

La Selección Peruana volteó la página y se enfocó en el 'Clásico del Pacífico' en el estadio de Sochi. Una vez más, la bicolor abrió el marcado ante su archirrival con un tanto de penal de Alex Valera. Sin embargo, 'La Roja' mejoró con un hombre menos y se llevó el triunfo con tantos de Felipe Loyola y Darío Osorio. Una nueva derrota con el último de las Eliminatorias Sudamericanas.

Así, los números hablan por sí solos. La Selección Peruana a cargo de Manuel Barreto no pudo ganar en 3 partidos: 2 derrotas, 1 empate. 5 goles en contra y 3 a favor.

Así fue el gol de Alex Valera ante Chile. | Fuente: Movistar Deportes

Decisiones de Manuel Barreto en la gira por Rusia:

Confirmó a Marcos López como titular como lateral por izquierda en lugar de César Inga, que atraviesa un buen momento.

Colocó de titular en dos ocasiones a Renzo Garcés como zaguero por izquierda. El jugador de Alianza Lima se mostró sólido en su posición.

Prefirió colocar de titular a Pedro Gallese en lugar de darle minutos a Diego Enríquez y Diego Romero en el arco de la bicolor.

Le encomendó a Alex Valera ser el '9' de la Selección Peruana y el jugador no lo decepcionó.