Santiago Ormeño fue parte en seis partidos en la Copa América. | Fuente: AFP | Fotógrafo: EVARISTO SA

Santiago Ormeño es uno de los nuevos rostros de la Selección Peruana que hizo su gran debut en la Copa América 2021. Si bien tuvo minutos en el torneo continental, el delantero del León de México no tuvo la oportunidad de anotar con la bicolor.

Este viernes en conferencia de prensa, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, fue consultado en relación al balance de Santiago Ormeño. El 'Tigre' sostuvo que el atacante no llegó de una manera óptima, pero que mejoró en el proceso.

"Tenía expectativas por ser convocado a las Eliminatorias y, al no suceder, a lo mejor algunos (jugadores) pudieran pensar que no estaban para la Copa. Todos deben estar atentos y no se deben confiar porque pueden ir contra una preparación. Terminó el campeonato en México y no continuó con una preparación, no anticipó la posibilidad de ser convocado. Eso hizo que no llegue en las mejores condiciones", indicó sobre Ormeño.

Ormeño y su preparación para la Selección Peruana

Santiago Ormeño dejó Puebla para fichar por León en la Liga MX. | Fuente: @SelecciónPeru

Asimismo, mencionó que todos sus futbolistas deben tener en cuenta que la preparación física es clave para no retrasen los trabajos en la blanquirroja.

"Lo fuimos llevando despacio, lo preparamos porque era darle una gran responsabilidad jugar el torneo. Confiamos que, de ahora en más, no solo él, sino que todos tengan cuidado y preserven la mejor preparación", añadió.

Por último, dijo que Santiago Ormeño fue "de menos a más" en lo que fue su participación en la Copa América 2021.

De otro lado, el 'equipo de todos' enfrentará, en el mes de setiembre, a Uruguay y Brasil por las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Estos partidos se llevarán a cabo en Lima y territorio brasilero, respectivamente. Los de Gareca marchan en el último puesto con cuatro puntos.

NUESTROS PODCAST

Organización Mundial de la Salud aprobó vacuna Coronavac

¿Qué es la vacuna Coronavac y por qué fue aprobada por la OMS? El Dr. Elmer Huerta nos explica.