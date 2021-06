Paolo Guerrero tras el 0-3 de Colombia. | Fuente: AFP

La Selección Peruana se encuentra en cuidados intensivos en las Eliminatorias Qatar 2022. Cada vez está más lejano clasificar al Mundial, ya que en una presentación para el olvido salió goleado por 3-0 del Estadio Nacional a manos de Colombia, que consiguió un sólido triunfo en el segundo en el segundo debut de Reinaldo Rueda en el combinado ‘cafetero’.

Perú sufrió la peor derrota desde que Ricardo Gareca asumió la dirección técnica de la bicolor en 2015. En cambio, Colombia lavó su imagen tras la dura derrota por 6-1 ante Ecuador. Desde el inicio demostró la valía de su plantel y voló alto con un Juan Cuadrado como su jugador más valioso. Con presión alta, intensidad y robo rápido en el mediocampo, logró empequeñecer a la bicolor en su propia casa.

"Hay que ver cómo están anímicamente los muchachos. Este es el momento más difícil desde que estoy al frente de la selección", declaró un apenado ‘Tigre’ Gareca, que evidenció que ni en sus cálculos más pesimistas imaginaba que Perú se encontraría ubicado en el último lugar de la tabla después de disputarse cinco partidos en las Eliminatorias.

Eso sí, la Selección Peruana tendrá que dar rápidamente vuelta a la página. En cuatro días jugará de visitante en el Estadio Atahualpa de Quito, donde Ecuador dio un baile a Colombia. La tarea no es sencilla, pero en la previa se debe realizar modificaciones en el once con el objetivo de lograr una nueva hazaña, tal como se consiguió el 5 de septiembre del 2017 en el triunfo por 2-1 con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado.

Perú solo individualidades

A Colombia no le ganamos desde las Eliminatorias de 1981. Y esta vez no fue la excepción. Ni la ausencia de James Rodríguez amilanó al equipo de Reinaldo Rueda, que supo leer bien el desarrollo de juego con un Juan Cuadrado ‘on fire’ por la banda derecha. Perú quiso sorprender con un once novedoso y alineó con Luis Advíncula más adelantado y Aldo Corzo en defensa. Pero fue más voluntarioso y poco efectivo. Se estrelló contra el juego colectivo de su rival que al pasar de los minutos se adueñó del partido.

Error de Pedro Gallese

En un momento cumbre, Pedro Gallese falló. El arquero de Orlando City tuvo una falsa salida en el minuto 40 al querer despejar un envenenado centro al área peruana. Sin embargo, quedó en medio camino para que Yerry Mina, uno de los futbolistas más altos del planeta, le gane la marca a Renato Tapia para decretar el 1-0 con un cabezazo que fue directo a la red. El central del Everton inglés dejó en claro su buen juego aéreo ante una defensa local llena de dudas.

Miguel Trauco ante Colombia. | Fuente: AFP

Expulsión de Miguel Trauco

Cuando ya había recibido el golpe del gol de Yerry Mina, la Selección Peruana sufrió la expulsión de Miguel Trauco cuando faltaban pocos segundos para la culminación del primer tiempo. El lateral zurdo del Sain Étienne llegó tarde en una juagada ante Cuadrado y por juego peligroso sufrió su segunda amarilla. Así nos quedamos con un hombre menos y tentar por un buen resultado en el segundo tiempo ya era una empresa difícil de conseguir.



Paolo Guerrero fuera de ritmo

Ricardo Gareca apostó por el delantero del Inter de Porto Alegre desde el arranque, a pesar que no se encontraba en su pico de rendimiento. Guerrero, con pocos minutos en su equipo, evidenció ante Colombia que en esas condiciones poco podía hacer ante la marca asfixiante de la defensa colombiana, especialmente de las torres Yerry Mina y Davinson Sánchez, que cada vez que pudo dejó su presencia en el físico del capitán de la Seleccíón Peruana. Mostró un gran desgaste al final del partido.

Colombia dominador, Perú con un mal replantamiento

La Selección de Colombia se defendió con la pelota y cuando le tocaba atacar era un dolor de cabeza para Perú. El partido le salió justo como lo esperaba Reinaldo Rueda, que luego del gol de Mina y el otro tanto de cabeza de Mateus Uribe, decidió refrescar su oncena ya con el triunfo en el bolsillo. Mientras en una desesperada apuesta, el 'Tigre' Gareca hizo ingresar a Gianluca Lapadula y a Raúl Ruidíaz.

El delantero del Seattle Sounders fue ubicado detrás de 'Lapagol' y Guerrero, una ubicación que evidentemente no era para él y sí para Sergio Peña que esperaba su oportunidad en el banco. Al final el 0-3 en contra deja un balance desalentador, el cual podría dar un giro de 180 grados en el enfrentamiento del martes ante Ecuador. Está en manos de los propios jugadores de la Selección Peruana de lograr su cometido.



Gol de Yerry Mina. | Fuente: Movistar Deportes





