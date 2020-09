Agustín Lozano: "Estamos trabajando para que haya cierto marco de espectadores en partidos de Perú a partir de noviembre". | Fuente: FPF

Este jueves se dio a conocer que la FIFA ratificó que las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 comiencen, como se tenía establecido, en el mes de octubre y no queden postergadas.

Al respecto, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, confirmó tal ratificación y aseguró que el seleccionado peruano se encuentra en las mejores condiciones para iniciar la competición.

"Las clasificatorias fueron confirmadas y ahora nos toca la responsabilidad de asumir estos compromosis con la dignidad que ha caracterizado a nuestra Selección", sostuvo Lozano en diálogo con RPP Noticias.

"Conversé hoy en la mañana con el profesor Ricardo Gareca y estamos enfocados en lo que serán los dos próximos encuentros el 8 y 13 de octubre", agregó el presidente de la FPF.

Asimismo, precisó que ya se vienen haciendo las gestiones para poder ser parte de esta reanudación con los protocolos establecidos y comunicó la posibilidad de que pueda haber cierto porcentaje de espectadores a partir del mes de noviembre.

"Estamos esperando en estos días el protocolo de FIFA. Vamos a esperar para que se aplique y, Dios mediante, habrán gestiones mayores en el mes de octubre pensando que en noviembre exista la posibilidad de poder contar con un marco de espectadores, ver la posibilidad de que tengamos la presencia de la gente para alentar a nuestra Selección", sostuvo Lozano.

Si bien no hay alguna resolución oficial al respecto, Lozano agregó: "Sabemos que en otros continentes están trabajando en eso y nosotros, desde Perú, no dejamos escapar esa posibilidad para hacer algún estudio con mucha responsabilidad, pensando en que sea en noviembre o, si no, la próxima fecha. Ya estamos trabajando en esa línea".

Como se recuerda, la Selección Peruana se medirá ante Paraguay en Asunción el próximo 8 de octubre y luego recibirá a Brasil el 13 del mismo mes.