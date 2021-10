Alberto Rodríguez debutó en el fútbol profesional con el Sporting Cristal el 1 de julio de 2002. | Fuente: @FPF

Fue pieza fundamental en la parte defensiva de la Selección Peruana en el proceso a la clasificación para el Mundial Rusia 2018. Alberto Rodríguez señaló que aún mantiene sus esperanzas en volver a vestir la blanquirroja, además que confía en que Ricardo Gareca lo tome en cuenta para lo que resta de las Eliminatorias Qatar 2022.

"Definitivamente mientras den las piernas quiero seguir aportando. Yo creo y sé que Ricardo todavía me considera”, declaró en entrevista con el diario 'El Gobierno'.

Alberto Rodríguez fue convocado por última vez a la Selección Peruana en Rusia 2018, donde participó de dos encuentros.

Por otro lado, el actual integrante de Alianza Atlético se refirió a las lesiones que evitaron tenga la esperada continuidad durante los últimos años de su carrera.

“Quizás las lesiones frenaron un poco las probabilidades de ser llamado, por eso hay que ponerse bien y ya luego será decisión del entrenador, pero soy consciente de que Ricardo me tiene en cuenta. Me tuvo en todo un proceso y no por una lesión se me deje de ver”, señaló el 'Mudo'.

Alberto Rodríguez confía en la Selección Peruana

La Selección Peruana marcha en el penúltimo lugar de las Eliminatorias, pero a cinco puntos de la zona de clasificación, el 'Mudo' confía en que llegar a Qatar 2022 todavía es posible. Los próximos encuentros serán contra Bolivia y Venezuela.

“El primer partido es en casa y por esa misma razón hay urgencia de tres puntos, sea el rival que sea. Se viene Bolivia sí, como mañana podría ser cualquier otro rival. La casa hay que hacerla respetar siempre. Venezuela es una selección complicada y más si es en Caracas. Tiene buenos jugadores. Será un verdadero reto", concluyó Alberto Rodríguez.

