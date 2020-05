Aldo Corzo y Luis Advíncula forman parte de la Selección Peruana | Fuente: Andina

Aldo Corzo es uno de los futbolistas de habitual participación en la Selección Peruana. Desde la llegada de Ricardo Gareca, el lateral derecho estuvo en su consideración a partir del 2016 y aunque fue parte del equipo titular en momentos trascendentales durante las Eliminatorias, el técnico apostó por Luis Advíncula para el tramo final y los campeonatos que siguieron.

Sin embargo, pese a la competitividad por el puesto, ambos han demostrado su amistad en redes sociales y el jugador que pertenece a Universitario de Deportes, se refirió a las características que nota en el ‘Rayo’.

“Luis es uno de los jugadores más rápidos en el mundo y eso le da ventaja. Además es muy fuerte. Ha mejorado un montón, creo que todos hemos mejorado. Lo que me sorprende es que mejoró el tema defensivo. En un mano a mano, así nomás no lo pasas. Es un marcador muy completo”, destacó Corzo en diálogo con ESPN.

Aldo Corzo logró dos veces integrar el podio de la Copa América (2011 y 2019) con Perú, además de ser parte del Mundial Rusia 2018, pero el defensor reconoce todavía tener una deuda pendiente con la bicolor.

“Hacer un gol, no he hecho un gol. He estado cerca, no más de eso. Me he quedado con esa espina, espero que en algún momento de mi vida pueda lograrlo”, señaló.