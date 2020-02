Alejandro Duarte fue elegido en el once ideal de la cuarta fecha del torneo de Ascenso MX | Fuente: Club Atlético Zacatepec

DATO Alejandro Duarte tiene 25 años. En el Perú jugó en Juan Aurich, Municipal y San Martín.







Nacido en Múnich, en el amanecer de abril de 1994, pero con el DNI peruano actualizado. Alejandro Duarte pasa por uno de los mejores momentos de su carrera. Tras un proceso de adaptación en Lobos BUAP, donde se topó con ‘Toño’ Rodríguez, uno de los porteros con más alto rendimiento en la Liga MX 2018/2019. Pasó la temporada siguiente a Zacatepec del ascenso, para generar precisamente eso en su carrera.

Casi 12 meses después, lleva 23 partidos disputados (todos ellos como titular) con ‘Los Cañeros’, donde no sólo logró continuidad, sino además destacar. A finales del 2019 llegó a la final con el equipo, sin embargo, la final les fue esquiva.

Las condiciones para ser llamado por Ricardo Gareca se han dado. Con Patricio Álvarez relegando al banco en Sporting Cristal, el arquero que acompañe a Pedro Gallese y Carlos Cáceda en la primera fecha doble debería salir entre el ‘1’ del Zacatepec y José Carvallo. Alejandro Duarte tiene a favor su juventud y toda la experiencia ganada durante el tiempo que permanece en el fútbol de México. En contra tiene la mayor cantidad de citaciones del golero crema.

Ricardo Gareca dijo hace unos días para RPP Noticias “que no es momento de probar”. Eso a Duarte tampoco debe quitarle la ilusión. No es nuevo en La Blanquirroja. Su citación para los amistosos ante Croacia e Islandia en el 2018, lo hacen parte del grupo. A muchos su 1.82 de estatura no los convence, pero el golero ha suplido ello, con mucho trabajo. Alejandro Duarte no es sólo un buen atajador. Además, domina toda el área, juega bien con los pies y es líder. Si de méritos se trata esto, como mucho, la Copa América de Colombia y Argentina deberá marcar su regreso al equipo nacional.