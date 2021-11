Perú buscará jugar amistosos antes del reinicio de las Eliminatorias | Fuente: AFP | Fotógrafo: FEDERICO PARRA

Luego de un año en la Selección Peruana con el calendario cargado de partidos oficiales, su vuelta a la actividad en las Eliminatorias Qatar 2022 se producirá dentro de más de dos meses.

Perú, ubicado en el 5° lugar de las Eliminatorias de Sudamérica y que actualmente estaría accediendo al repechaje, retomará su camino apuntando hacia el próximo mundial en enero, cuando visite a Colombia en Barranquilla y reciba a Ecuador en Lima, dos rivales directos.

Frente a esto, aparece el contexto que afrontará cada futbolista en sus respectivos clubes. Antes de la convocatoria oficial, el ritmo de competencia bajará considerablemente y en algunos casos será nulo. Así, Ricardo Gareca señaló que la Selección Peruana busca un plan de acción.

“No me preocupa esto, pero sí nos ocupa. Hay que planificar, porque todos los jugadores en Europa no paran. El tema de Sergio Peña en Suecia (con Malmö) para por un tema de mucha nieve. Va a estar un mes parado. En el torneo local (Liga 1) activan rápido, por la pretemporada. En la liga americana (MLS) vamos a tener que ocuparnos. Y no será fácil porque también necesitaremos los permisos de los jugadores”, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Perú buscará jugar amistosos internacionales

Ante esto y apuntando a tener ritmo de competencia, Ricardo Gareca indicó que la Selección Peruana intentará pactar partidos amistosos y en lo posible de carácter internacional.

“Juan Carlos Oblitas y Antonio García Pye están en ese tema. Ver el tema de amistosos y si es de nivel internacional, mejor. Porque necesitamos ese nivel de exigencia. En eso estamos”, reveló el estratega.

Las selecciones sudamericanas han disputado en las últimas semanas amistosos internacionales fuera de fecha FIFA, como ocurrió con Ecuador enfrentando a México o Bolivia frente a El Salvador previo a la jornada doble de noviembre. Incluso, para los primeros días de diciembre, existe la posibilidad de que el conjunto salvadoreño pacte duelos con Ecuador y Chile.





