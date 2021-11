Luis Advíncula y Miguel Trauco no jugarán ante Colombia por suspensión | Fuente: AFP / Instagram

Luego de cerrar el año subiendo hasta el quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022, que ofrece el acceso al repechaje mundialista, la Selección Peruana buscará continuar en ese camino de ascenso en las jornadas finales de la competición.

En enero próximo, la Selección Peruana enfrentará a Colombia y Ecuador, duelos claves en sus intereses frente a rivales directo, y particularmente ante ‘La Tri’ no podrán contar con sus laterales titulares por suspensión: Luis Advíncula y Miguel Trauco.

“En la Copa América no estuvo Advíncula y gran parte no estuvo Trauco. Gran parte estuvo Corzo y Marcos López. Tenemos jugadores que los pueden reemplazar. No creo que sea un problema, más allá de la importancia que representan”, explicó Ricardo Gareca este viernes en conferencia de prensa.

Advíncula y Trauco bajas ante Colombia por Eliminatorias

Ante las ausencias de Luis Advíncula y Miguel Trauco para el cotejo frente a Colombia, las principales alternativas por el costado derecho serían Aldo Corzo y Jhilmar Lora, mientras que en el sector opuesto Marcos López y Nilson Loyola.

“Tampoco puedo adelantar quiénes serán los laterales... Aldo jugó gran parte de la Eliminatoria pasada y Marcos cada vez se afianza más. Igual está Loyola, Lora y otros muchachos que están en nuestras consideraciones”, planteó Ricardo Gareca.

Los dos laterales serán las únicas ausencias por suspensión para el cotejo con Colombia y estará aptos de cara al choque con Ecuador en Lima.





