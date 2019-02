Anderson Santamaría llegó a Atlas proveniente del Puebla en inicios del 2019. | Fuente: Prensa Atlas

Anderson Santamaría es uno de los varios defensores de la Selección Peruana que se encuentran lesionados en estos momentos pero su presencia en la fecha FIFA de marzo no parece correr peligro. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el zaguero central del Atlas dio detalles de su lesión y señaló que lo más probable es que este miércoles pueda volver a entrenar con normalidad.

"Me han hecho los estudios y gracias a Dios los huesos no están comprometidos. Todo tiene que ver con un tema arterial, en un entrenamiento se me rompieron unas venas y eso no permite una buena circulación de la sangre. Eso se formó una hematoma, ahorita tengo el empeine como un tamal. No me entran los zapatos y por eso no puedo entrenar con normalidad. Ya voy 10 días parado y estoy muy preocupado, pero espero que el miércoles ya pueda entrenar con normalidad", dijo el futbolista nacido en Huánuco.

Por otra parte, Anderson Santamaría manifestó que no le sorprende para nada que Ricardo Gareca haya deslindado la posibilidad de convocar a Carlos Zambrano, pues él en todo momento no le cerró las puertas de la Selección Peruana a nadie.

"No me sorprende que el profe Ricardo Gareca haya dicho que tiene en la mira a Zambrano porque él en todo momento dejó en claro que las puertas de la Selección Peruana están abiertas para todos. Creo que Carlos es un elemento de mucha experiencia, que lleva mucho tiempo en Europa y tiene mucha jerarquía", finalizó Anderson Santamaría.