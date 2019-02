Perú enfrentará a Paraguay y El Salvador en la siguiente fecha FIFA. | Fuente: Composición RPP

Ricardo Gareca tendrá dolores de cabeza para decidir quiénes serán los defensores convocados a la Selección Peruana para la fecha FIFA de marzo pero no de los buenos. Usualmente, el 'Tigre' tenía la suerte de tener a varios de los jugadores que usualmente son llamados en ese puesto en buen momento y sin lesiones, pero el caso no es el mismo para los próximos amistosos.

Por un lado, las lesiones han seguido siendo algo recurrente para Alberto Rodríguez y el 'Mudo' no podrá jugar hasta aproximadamente el mes abril por la rotura de su tendón de aquiles, lo que significa que es una opción menos para la Selección Peruana de cara a estos amistosos. Y siguiendo hablando de lesiones, Miguel Araujo sufrió hace semanas una distensión en una de sus rodillas, lo que ha generado su ausencia en los últimos duelos de Talleres y que el propio defensor pueda llegar a la fecha FIFA sin mucho ritmo futbolístico.

Un caso similar a este último es el de Luis Abram, que estuvo alejado durante un tiempo de las canchas por una lesión y ha estado sumando minutos con Vélez otra vez en las últimas dos fechas, pero no al punto de regresar al titularato para Gabriel Heinze. Otro futbolista que se perfilaba para regresar a la Selección Peruana en estos amistosos era Carlos Zambrano, de buen presente en el Basel de Suiza, pero una lesión en la rodilla sufrida ahora último lo podría marginar de esta convocatoria.

Finalmente, uno de los elementos en la posición de defensa central que era normal ver en las listas de Ricardo Gareca que no pasa por el mejor de los momentos es Christian Ramos, quien ya lleva más de un mes sin jugar con el Al Nassr y hasta ahora no define su futuro más allá de los rumores que lo vinculan a Deportivo Municipal. Asimismo, Anderson Santamaría no forma parte de la lista de concentrados del Atlas para el partido con Tigres y todo indica que también se trata de una lesión.

¿Qué medidas tomará Ricardo Gareca al respecto? Aún no se sabe. No obstante, de todas maneras tiene a la mano opciones como Alexander Callens y Carlos Ascues para ocupar el puesto de zaguero, además de algún jugador de la Liga 1 que le pueda interesar.