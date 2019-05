Anderson Santamaría llegó al Atlas a inicios del año 2019 proveniente del Puebla. | Fuente: AFP/Prensa Atlas

Anderson Santamaría fue convocado por primera vez a la Selección Peruana por Ricardo Gareca para la fecha doble de octubre del 2016 ante Chile y Argentina. En esa oportunidad, el 'Tigre' le comentó al defensor del Atlas que lo necesitaba jugando como zaguero central izquierdo, cosa que recientemente el futbolista dio a conocer en una entrevista con Movistar Deportes.

"Desde mi primera convocatoria, el profe Ricardo Gareca siempre me dijo que me necesitaba como defensa central por izquierda. Sin embargo, no tengo ningún problema en jugar por derecha. Veo la competencia en mi puesto de lo mejor, hace poco habían compañeros que no jugaban en sus equipos y ahora todo se ha vuelto mucho más interesante", dijo.

Asimismo, Anderson Santamaría se refirió a su presente en el Atlas y destacó el hecho de encontrarse en un club donde le dan mucha confianza. Además, reconoció estar muy feliz perteneciendo a la entidad rojinegra.

"Vengo de un club como Atlas, donde me siento muy importante y estoy muy contento. Ahí puedo tener la confianza necesaria para sumar minutos. El nivel de confianza que el profe me da es altísimo, ha conversado conmigo y me dijo qué es lo que pretende de mí. Incluso, me pide que plasme mi poca o mucha experiencia en la Selección Peruana", sentenció.