Antonio García Pye: "Hemos solicitado a FIFA que no se limiten a analizar si hay o no cuarentenas" | Fuente: FPF

Sin duda una de las grandes preocupaciones alrededor de la Selección Peruana es si podrá contar con los futbolistas que militen en la Major League Soccer para la tercera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, ya que su presencia se mantienene en duda en tanto tengan que pasar cuarentena al volver a Estados Unidos.

Por su parte, Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la FPF, se refirió al respecto: "Hemos solicitado a FIFA que no se limiten a analizar si hay o no cuarentenas, sino qué implican en sus torneos. Porque una cosa es estar jugándose etapas decisivas y otra es que no hayan empezado. Entonces, priorizar eso sobre una Eliminatoria desvirtúa lo que significa esto último", indicó en diálogo con Movistar Deportes.

En tanto a cómo esto perjudicaría a la 'blanquirroja', García Pye remarcó: "Para nuestra sorpresa hay una disposición Federal de cuarentena obligatoria al retorno, más allá de las pruebas moleculares, mínimo 7 días. Por lo que ya no perderemos uno o dos jugadores, sino siete".

Por último, sostuvo: "Ojalá podamos volver a hacer trabajos con los futbolistas que estén en Lima", indicó en referencia a algunos que todavía se mantienen en Perú.

Como se recuerda, la Major League Soccer tiene pensado iniciar pretemporada el 22 de febrero y reanudar su competencia en abril. Mientras que la Selección Peruana se medirá ante Bolivia y Venezuela el 25 y 28 de marzo, respectivamente.

.

NUESTRO PODCAST

Chequeos preventivos para detectar el cáncer en ciertas neoplasias

La Liga Contra el Cáncer recomienda pruebas de despistaje temprano que permitan reducir la mortalidad para los 5 tipos de cáncer más frecuentes en el país: próstata, mama, cuello uterino, estómago y colon rectal. Todos los detalles en el siguiente informe de Lucía Barja.

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana.