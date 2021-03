Antonio García Pye: "La fecha doble ante Bolivia y Venezuela se jugaría en junio" | Fuente: AFP

El último lunes se dio a conocer que la Selección Peruana no tendrá partido amistoso ante Chile en marzo como se venía planificando, ya que, principalmente, MLS no accedió a ceder a sus jugadores.

Por su parte, Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la FPF, conversó con RPP Noticias sobre esta cancelación y los planes de la 'blanquirroja' de cara a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

"Hubo dos clubes de la MLS que no quisieron ceder a los jugadores. La MLS lo ratificó a nombre de todos los demás clubes, pero con razones que no son correctas como que se canceló la fecha FIFA de marzo, cuando lo que se canceló no fue la fecha FIFA, sino los partidos que estaban pactados", indicó García Pye en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Por otro lado, indicó que frente a no poder contar con jugadores de la MLS, tampoco se planteó que se juegue con jugadores del torneo local: "No se optó por esa opción. Se trataba de jugar contra Chile, un rival clásico, y de prepararse. No tenía sentido jugar por jugar".

En tanto a Ricardo Gareca y su permanencia en el Perú, sostuvo: "Está haciendo evaluaciones en los partidos de la Liga 1. Él prefiere trabajar directamente, es una forma más eficaz que hacerlo solo desde Argentina, eso no está en sus planes".

Sobre el calendario deportivo, indicó: "Hasta ahora se sabe que la fecha de Eliminatorias de marzo ante Bolivia y Venezuela pasa a junio (antes de la Copa América). Luego, con las tres fechas dobles del año, también hay la posibilidad de usar dos de ellas como triples. Lo ideal sería que FIFA encuentre un espacio para una nueva fecha doble".