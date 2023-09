Alianza Lima recuperó a Bryan Reyna: los convocados para el partido clave ante Melgar

Alianza Lima se juega una final esta noche cuando reciba a Melgar en Matute por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El equipo blanquiazul necesita los tres puntos y para este partido destaca el regreso de Bryan Reyna en la lista de convocados.

Bryan Reyna ya se encuentra apto para formar parte del plantel de Alianza Lima y volvería a las canchas tras más de un mes. Su último duelo disputado sucedió el 26 de agosto en el triunfo ante Alianza Atlético.

El regreso del atacante de la Selección Peruana es una buena noticia para el equipo dirigido por Mauricio Larriera en esta recta final del Clausura, certamen que aún puede ganarlo Alianza Lima. Si este fuera el caso, se proclamaría tricampeón nacional tras lograr el Apertura.

El DT Larriera convocó para enfrentar al 'Dominó' Campos, Saravia, Zambrano, Míguez, Vílchez, Lagos, Peruzzi, Chávez, Ballón, Valenzuela, Castillo, Borletti, Concha, Cueva, Soyer, Reyna, Rodríguez, Costa, Goicochea, Barcos.

Alianza en la tabla

Alianza Lima se ubica en el cuarto lugar del Clausura. Lleva 29 puntos y en caso de ganar a Melgar pasaría al primer lugar en solitario, a la espera del encuentro de Sporting Cristal.

Esta es la lista de jugadores concentrados para el partido ante @MelgarOficial.#PorElTri#AlianzaBicampeón pic.twitter.com/bzzccS5pmZ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 28, 2023

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. Melgar por Liga1 Betsson 2023?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Melgar será transmitido EN VIVO por la señal de Liga1 Max (DirecTV, Claro TV, Best Cable, Liga1 Play, Fanatiz) y RPP Noticias. ambién podrás seguir la transmisión por radio a través de RPP Noticias (89.7 FM y 730 AM) y las incidencias EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

Alianza Lima vs. Melgar: horarios en el mundo

El encuentro entre Alianza Lima vs. Melgar, por la Liga1 Betsson 2023, se disputará a las 8:30 p. m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 8:30 p. m.

Ecuador: 8:30 p. m.

Colombia: 8:30 p. m.

México: 7:30 p. m.

Paraguay: 9:30 p. m.

Bolivia: 9:30 p. m.

Venezuela: 9:30 p. m.

Argentina: 10:30 p. m.



Chile: 10:30 p. m.

Uruguay: 10:30 p. m.

Estados Unidos (Los Angeles): 6:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York): 9:30 p. m.

España: 3:30 a. m. (viernes)

