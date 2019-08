Christian Cueva llegó hasta la final de la Copa América 2019 con la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Cafu es una de las voces más autorizadas para hablar del fútbol sudamericano y, en una entrevista con Movistar Deportes, se refirió nada menos que a Christian Cueva. El exlateral de 49 años manifestó que el volante de la Selección Peruana es un gran jugador, pero dejó entrever que necesita hacer más esfuerzos desde lo extradeportivo para ser más regular en cuanto a rendimiento.

"Christian Cueva no sostiene su nivel porque no quiere. Es un futbolista sensacional que hizo la diferencia en Sao Paulo, pero cada jugador debe tener compromiso si quiere llegar a algo. No basta solo con ser crack, sino falta algo más. La Selección Peruana y el Sao Paulo necesitaba de él, asumía responsabilidades. Me lo encontré las dos veces que Perú enfrentó a Brasil en la Copa América", dijo.

Por otro lado, Cafu habló sobre otro de los jugadores peruanos con presente en el Brasileirao: Paolo Guerrero. El exfutbolista brasileño destacó el nivel del atacante de la Selección Peruana y aseguró que es un futbolista que le hace las cosas más fáciles a los marcapuntas.

"Paolo es fantástico y es un jugador sensacional, nunca se rinde y está siempre con sus compañeros. Sin duda alguna, es un futbolista que quiere un lateral. Cuando llegas a línea de fondo, te preguntas a quién le vas a centrar y las cosas son mucho más fáciles con un delantero como él, al igual que otros '9' de área como Ronaldo", finalizó.