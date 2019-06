Carlos Zambrano es la gran duda para el duelo de este sábado ante Brasil. | Fuente: FPF

Carlos Zambrano quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los hinchas de la Selección Peruana a través de Capital Deportes. El defensor aqueja una lesión que se temía podía dejarlo fuera de la Copa América, pero eso no será así.

"La información que salió de mi lesión era falsa. Simplemente tengo un pequeño edema que no es nada grave. Espero jugar el sábado (ante Brasil) por más que sea complicado. Ya lo decidirá el profesor Ricardo Gareca", manifestó Carlos Zambrano.

"Igual, si no es así y logramos clasificar, (espero) poder estar en la siguiente ronda con el equipo. Si me toca estar o no, o desde el banco, igual siempre apoyaré a todo el grupo", agregó el 'León', quien arrancó como titular en los dos primeros duelo de la Copa América 2019.

Dato

De momento, la idea de Ricardo Gareca es que Miguel Araujo ocupe el lugar dejado por Carlos Zambrano en la zaga central de defensores de la Selección Peruana, pero no se descarta que este pueda cambiar en las próximas horas. Por su parte, la Selección de Brasil también tiene sus problemas de lesiones con miras a este duelo, pues el volante Fernandinho corre el riesgo de perdérselo producto de una molestia en la rodilla.