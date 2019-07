Carlos Zambrano se afianzó en el equipo titular de la bicolor. | Fuente: AFP

Carlos Zambrano fue una de las figuras que nos dejó la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2019. El zaguero nacional destacó en varios partidos y demostró que está 100% comprometido con el equipo.

Al finalizar el cotejo ante Brasil, el 'León' aprovechó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a los hinchas de la bicolor. "Gracias Selección Peruana por permitirme ser parte de esta inolvidable experiencia y hacer entender que el fútbol es más que un deporte", señaló en su cuenta de Twitter.

Pero eso no fue todo. Carlos Zambrano dejó en claro que tiene muchos objetivos por delante con la bicolor. "Esto no ha acabado. Te Amo Perú", agregó el zaguero de 30 años. La respuesta de agradecimiento de los hinchas no tardaron mucho en aparecer.

El partido

Lucharon hasta el final. Brasil venció a Perú en la final de la Copa América 2019. Everton, Gabriel Jesús y Richarlison anotaron para la 'Canarinha'; Paolo Guerrero, de penal, marcó para la 'Blanquirroja'.