Perú cayó varios puestos en el ranking mundial de la FIFA tras quedar penúltimo en las Eliminatorias 2026

La Selección Peruana cayó varios puestos en el ranking mundial de la FIFA, tras quedar penúltima en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En la última actualización del prestigioso listado, la ‘Bicolor’ se ubica en la plaza 48, una caída de seis puestos respecto al ranking publicado en julio pasado.

Con este desplome, la Selección Peruana solo supera a Venezuela (49), Chile (57) y Bolivia (77) en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Paraguay, que consiguió su clasificación al Mundial 2026, escaló varios puestos y ahora se ubica en el puesto 37.

Los dos últimos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026 acabaron en sendas derrotas. En su visita a Uruguay, la ‘Bicolor’ fue goleada 0-3; mientras que, en Lima, el cuadro nacional perdió 0-1 ante Paraguay.

Con estos resultados, Perú quedó penúltimo en la clasificación sudamericana, con apenas 12 puntos. La ‘Bicolor’ solo superó en la tabla a Chile, que cerró uno de sus peores procesos, con solo 11 puntos.



España, nuevo líder del ranking FIFA

La Selección de España, vigente campeona de Europa e invicta en sus dos primeros compromisos de clasificación para el Mundial 2026, es la nueva líder del ranking FIFA.

La ‘Furia’ desplazó a Argentina, para retornar a lo más alto del prestigioso listado, plaza que no ocupaba desde el mes de junio de 2014.

En segundo lugar, se ubica Francia, en detrimento de Argentina, que cayó hasta el tercer lugar. En cuarta ubicación, aparece Inglaterra; seguida de Portugal, Brasil, Países Bajos y Bélgica.

Croacia escaló al noveno puesto del ranking, mientras que Italia cierra el ‘top 10’ mundial.

