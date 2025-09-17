Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Rotafono, 39 años de periodismo de servicio
EP 1327 • 03:43
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15

Perú vs Chile EN VIVO: se enfrentan por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley Sub 17

Perú vs Chile EN VIVO | Guía de TV Sudamericano de Vóley Sub 17
Perú vs Chile EN VIVO | Guía de TV Sudamericano de Vóley Sub 17 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Perú vs Chile EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 2 del grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 17.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs Chile EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre por la fecha 2 del grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 17. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador, desde las 5:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por Latina (2 y 702 HD), la página web de Latina, la app de Latina y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Perú vs Chile: así llega la ‘Bicolor’ a la fecha 2 del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Perú llega a la fecha 2 del Sudamericano de Vóley Sub 17 tras vencer 3-0 a Bolivia en el debut del torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El partido entre Perú vs Chile se disputará este jueves 18 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

  • En Perú, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.
  • En Chile, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el partido Perú vs Bolivia por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El partido entre Perú vs Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Selección Peruana Selección de Chile Sudamericano de Vóley Sub 17 Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 vóley en vivo

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA