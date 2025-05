Christian Cueva respondió por no ser convocado a la Selección Peruana: "No me tocó y ya está"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De la mano de Christian Cueva, Cienciano se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 al empatar a uno con Atlético Mineiro en territorio brasilero.

Y es que Christian Cueva se encargó de marcar el empate de Cienciano y con ello el cuadro cusqueño quedó en el primer lugar del Grupo H, pasando de manera directa a los octavos de final de la Sudamericana. Después del cotejo, el volante dio cuenta de su felicidad por lograr el pase del 'Papá' a una nueva ronda del certamen internacional.

"La entrega valió mucho porque jugamos ante un gran rival. No nos tiramos atrás y el equipo muestra la idea que quiere el profesor Carlos Desio. Estamos contentos por eso", dijo Cueva en declaraciones que rescata Ovación.

Cueva y la Selección Peruana

Luego, el popular 'Aladino' valoró que otros clubes como Universitario de Deportes y Alianza Lima sigan en competencia internacional en el corto plazo.

"Ese es el camino para todos y sé que se deben mejorar muchas cosas, aunque en general seguir en competencia para los equipos peruanos es importante", dijo el también exmediocampista de Toluca, Sao Paulo y el Krasnodar ruso.

En otro momento, a Christian Cueva se le preguntó por no ser considerado por el entrenador de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, para las próximas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

"Decir que lo merecía o no sería injusto porque hay muchos compañeros que pasan por un buen momento. Hay otros que no y que llegan a la selección y se transforman. No me tocó y simplemente ya está. Toca seguir trabajando. Desde donde me toque siempre voy a apoyar. Es algo difícil para opinar", agregó el futbolista de Cienciano.

Hay que tener en cuenta que en lo que va de temporada, el también exAlianza Lima tiene seis goles; cinco en la Liga1 Te Apuesto y uno en la Sudamericana.

¿Christian Cueva se va de Cienciano?

Ante el interés de parte de Emelec en contar con los servicios de Christian Cueva, el técnico Carlos Desio habló sobre la chance de que su jugador regrese al fútbol del extranjero.

"Uno que está acá quiere que se quede, pero también uno quiere potenciar a los jugadores. Si toma la decisión de irse, yo feliz porque podemos cumplir con nuestro objetivo de potenciar a Christian, no solo para Cienciano sino también para el fútbol peruano", indicó.

