Marina Scherer a RPP: "Jugaré en un equipo de la primera de la Liga Española de Vóley"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima selló una gran temporada tras conseguir el objetivo que se trazó desde el corazón de La Victoria. Luego de superar a Regatas Lima en la gran final, obtuvo el bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Esta conquista fue celebrada por sus hinchas en el Polideportivo Legado de Villa El Salvador, en donde se vivieron miles de emociones, ya que en esa inolvidable jornada también se llevó a cabo el último partido de Marina Scherer.

Entre lágrimas, Scherer confirmó su partida de Alianza Lima, que fue su casa por cuatro temporadas. A pesar de contar con la oportunidad de jugar el prestigioso Mundial de Clubes, la voleibolista brasileña de 30 años decidió aceptar una importante oferta de un club de la primera de la liga de España, donde ya jugó en clubes como Aguere Laguna y FC Elche.

Antes de su partida a Europa, RPP tuvo la oportunidad de conversar con una de las mejores armadoras de los últimos años en la liga peruana, que no ocultó que dejar el Perú le causa sentimientos encontrados.

¿Cuál fue el factor clave para que Alianza derrote a Regatas Lima a la final?

Creo que fueron las individualidades que tuvo Alianza y no solo eso, porque además de tener el mejor sexteto en cancha, esto funciona como un equipo y esto fue clave para lograr el bicampeonato. Además de la parte táctica y técnica que nos propuso el profesor Facundo, y principalmente con el tema del saque y el sistema de bloqueo. Creo que esto fue clave en estos dos partidos ante Regatas.

¿Cuán importante fue la llegada del entrenador Facundo Morando?

La llegada del profe 'Facu' ha sido de suma importancia para el conjunto. Porque el profesor vino para darnos ese plus que necesitábamos. No había mucho que cambiar en el sistema de juego, sino mejorar en algunas cosas. Siempre nos dijo 'chicas diviértanse y disfruten del vóley porque ustedes ya saben hacer jugar'.

¿Qué compañera te impresionó más en tu paso por Alianza?

Esa es Esmeralda Sánchez porque es la que llevo más tiempo acompañándola en estos cuatro años de su crecimiento que ha tenido en esas temporadas. Ha crecido mucho como jugadora y como persona. La felicito por todo el esfuerzo que la 'chata' da por estos colores y tiene un futuro brillante.

¿Cuánto te cuesta dejar Alianza, que jugará el Mundial de Clubes?



Sí, es un momento difícil para un deportista porque estoy muy identificada con los colores y con esta familia que se creó acá. Es difícil dejarlo, pero una deportista debe entender que este ciclo en Alianza ha terminado. Pero no es un adiós, es un hasta luego porque en algún momento espero regresar porque acá siempre estará mi familia.

¿Quién sería tu sucesora en Alianza Lima?

No podría contestarlo, tengo entendido que sería una extranjera. Espero lo que va a pasar en esta historia. Feliz por todo lo que he logrado en Alianza y creo que dejo la vara bien en alto para la próxima que venga y siempre le voy a desear los mayores éxitos y que sea feliz como en los cuatro años que estuve acá.



La emoción de Marina Sherer en su despedida de Alianza. En España jugó en Aguiere Laguna y CV Elche. | Fuente: Alianza Lima

La hinchada de Alianza no quiere que te vayas, tras la final te ovacionaron. ¿Fue muy importante en tu etapa en Perú?

Sí, porque la hinchada siempre me acogió y me ha demostrado mucho cariño en estos días. Eso es importante porque en el momento que entramos a la cancha para disputar el bicampeonato, también jugamos por ellos. La hinchada no nos dejó jugar en silencio en ningún partido. Desde que fuimos a Brasil, siempre ha estado alentando, de la manera que ha podido. Desde la cancha, desde su casa. Este bicampeonato es para ellos. Dejar Alianza es un doble sentimiento, feliz por haber escrito una historia hermosa, pero es triste porque hay que entender el momento.

Es muy difícil salir de Alianza, asumo que será por un gran desafío. ¿Te vas a España?

Será en Europa. No puedo decir a donde me voy porque todavía tengo contrato con Alianza hasta fin de mes. La gente sabe que no me quedo, pero el club ha respetado el proceso. No será en ninguno de los equipos (Aguere Laguna y FC Elche) que he jugado. Y sí será en un equipo de la primera de España.