Christian Cueva: "Las oportunidades se van a presentar en la Selección y cuando me toque lo haré bien"

Christian Cueva es la principal novedad de la Selección Peruana en la lista de convocados que presentó el técnico Jorge Fossati para los amistosos de la fecha FIFA de junio, en la que enfrentarán a Paraguay y El Salvador antes de participar en la Copa América 2024.

“Me llena de mucha felicidad estar aquí, siempre estaré agradecido con el profesor Fossati y con mis compañeros por permitirme ser parte del grupo. Vamos paso a paso, haciendo las cosas lo mejor posible y volver a hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol”, dijo el futbolista en conferencia de prensa.

Christian Cueva fue citado a la Selección Peruana en calidad de invitado, dado que actualmente no tiene club. Desde abril entrena en la Videna tras someterse a un tratamiento por la lesión en la rodilla que sufrió el año pasado.

“Realicé un trabajo de fortalecimiento, con mucha terapia, me pusieron plaquetas y estuve así por tres meses. Estoy agradecido con el equipo médico por el apoyo que me dieron. No estoy viendo la posición donde jugaré, estoy enfocado en mi recuperación”, indicó.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Christian Cueva jugará la Copa América 2024?

El último partido que disputó Christian Cueva de forma oficial fue en octubre del 2023, cuando integraba las filas de Alianza Lima. A pesar de no tener equipo, el técnico Jorge Fossati abrió la puerta a la opción de considerarlo para la Copa América 2024, donde cada selección podrá contar con 26 jugadores en su lista de convocados. De momento, los citados por el DT para la fecha FIFA de junio son 29.

“No me apuro, no me presiono para nada, quiero disfrutar y hacer las cosas bien en mi trabajo, que es el fútbol. He tenido todas las herramientas aquí para salir delante de este mal momento que iba pasando. Sé que las oportunidades se van a presentar y cuando me toque creo que lo volveré a hacer bien, y mejor seguro porque tengo esas ganar de poder jugar”, mencionó.

“Yo voy en un proceso y claro que me llena de ilusión estar en un partido de mi selección. Quiero vivirlo de cerca y espero estar bien para ganarme ese espacio”, añadió.

La Selección Peruana jugará el viernes 7 de junio ante Paraguay en el Estadio Monumental. El amistoso será su último partido en el país antes de viajar a Estados Unidos, donde el día 14 chocará en otro duelo de preparación frente a El Salvador.

🔜 𝗔 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮



Siguen llegando los seleccionados para el amistoso de #LaBicolor 🇵🇪 este viernes 7 de junio.



🎟️ Adquiere tus entradas en https://t.co/LxVUksXIjF #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/JXg4IEqS2T — La Bicolor (@SeleccionPeru) May 31, 2024

Lista de convocados de Perú para los amistosos de junio

Pedro Gallese - Orlando City

Anderson Santamaría - Atlas

Miguel Araujo - Portland Timbers

Alexander Callens - AEK Atenas

Luis Abram - Atlanta United

Luis Advíncula - Boca Juniors

Jesús Castillo - Gil Vicente

Renato Tapia - Celta de Vigo

Oliver Sonne - Silkeborg IF

Marcos López - Feyenoord

Wilder Cartagena - Orlando City

André Carrillo - Al Qadisiya

Piero Quispe - Pumas

Bryan Reyna - Belgrano

Gianluca Lapadula - Cagliari

Sergio Peña - Malmö

Diego Romero - Universitario

Carlos Zambrano - Alianza Lima

Aldo Corzo - Universitario

Paolo Reyna - Melgar

Christian Cueva - Sin equipo

Franco Zanelatto - Alianza Lima

Andy Polo - Universitario

Alex Valera - Universitario

Edison Flores - Universitario

José Rivera - Universitario

Joao Grimaldo - Sporting Cristal

Paolo Guerrero - César Vallejo