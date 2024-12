"¡Bienvenido al equipo del pueblo!": Alianza Lima anunció la llegada del técnico Néstor 'Pipo' Gorosito

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

‘Pipo’ ya es blanquiazul. Alianza Lima anunció de manera oficial este jueves la incorporación del entrenador argentino Néstor Gorosito, quien se hará cargo del primer equipo con miras a la temporada 2025.

“¡Bienvenido al equipo del pueblo, profesor Gorosito! Con todo al 2025”, fue el mensaje destacado por Alianza Lima en redes sociales para dar a conocer así el trato definitivo con su nuevo director técnico.

‘Pipo’ Gorosito, el nuevo entrenador de Alianza Lima

Néstor Gorosito, de 60 años, es un exfutbolista que se desempeñó en la posición de mediocampista en clubes de Argentina, Austria y Chile, además llegó a ser seleccionado albiceleste.

Inició la faceta de entrenador en 2002 con Nueva Chicago de su país, pasando por diversos clubes de Primera y Segunda División, así como en las ligas de Paraguay y España. En el palmarés de ‘Pipo’ Gorosito como entrenador aparece una Copa de la Superliga con Tigre en 2019 y la liga de Paraguay con Olimpia año siguiente.

El último club por el que pasó fue Tigre, en 2024, donde dirigió 11 partidos. Consiguió una victoria, dos empates y ocho derrotas.

Gorosito llegará por primera vez como técnico al fútbol peruano tras la apuesta del director deportivo Franco Navarro para que conduzca al elenco victoriano en la próxima Liga 1 Te Apuesto, la primera fase de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga que se disputará desde el 2025.

Gorosito apunta al título

Antes de que firme con el cuadro blanquiazul para sellar así su vinculación, Néstor Gorosito se refirió a la opción de llegar al Perú para dar pelea por el título nacional.

“Ahora con toda la energía para ir a Perú y tratar de ver si podemos salir campeones otra vez como nos pasó con Olimpia y Tigre. Dios quiera que lo podamos llegar”, dijo.

El estratega resaltó el paso de Ricardo Gareca por el balompié nacional. “Tenemos la ilusión de ser campeones con Alianza Lima. Perú es una escuela de fútbol importante donde me gusta como escuela. El flaco Gareca lo hizo muy bien con la selección”, comentó en ESPN.

“En el fútbol peruano hay una idiosincrasia diferente, me he dado cuenta por el periodismo y todo lo que pasó en Perú desde que se me nombró. He tenido un apoyo enorme de Franco Navarro, él fue quien hizo todo el esfuerzo. Yo no lo conocía a él, ha causado una gran impresión”, declaró el argentino.