Christian Cueva ante Dinamarca. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ROBERT GHEMENT

Christian Cueva contó de todo en una conversación con Carlos Zambrano en el Instagram de la Selección Peruana. El volante de Pachuca de México recordó el penal que falló ante Dinamarca en el debut en el Mundial Rusia 2018.

“Es parte del fútbol. Yo siento que no le tengo que pedir perdón a nadie. Caso distinto a la expulsión que tuve, también contra Chile, que siento fue producto de mi inmadurez", señaló Cueva.

"Ese momento no se lo deseo a nadie. Es duro para uno. Cuando fallé el penal no despertaba. Vino Paolo y Jefferson y me levantaron el ánimo. Yo tenía confianza, por eso agarré el balón", agregó.

En otro momento, Zambrano le consultó a Cueva si volvería a disparra un penal con la Selección y 'Aladino' respondió fiel a su estilo. "Ojo, voy a agarrar un penal, bueno, primero que me convoquen. Y si lo vuelvo a fallar, ni modo (risas)".

El 16 de junio del 2018 fue el choque entre Dinamarca, que venció 1-0 a la bicolor, que retornó a un Mundial después de 36 años.