Christian Cueva volvió a sonar como posible refuerzo de Boca Juniors para la temporada 2022. Sin embargo, el director deportivo de la Federación de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, descartó que el volante de la Selección Peruana deje el Al Fateh de Arabia Saudita.



Oblitas aseguró que el fichaje de Cueva de Boca Juniors no se dará por un tema económico. "Últimamente no he hablado con Christian Cueva, quienes andan cerca de los jugadores son Ricardo Gareca y Néstor Bonillo. Pero tengo una alegría inmensa de cómo está viviendo el fútbol en estos momentos", señaló.

"Yo veo imposible que Christian Cueva vaya a Boca Juniors porque no le pueden pagar lo que le dan en Arabia, eso algo seguro. Además el se siente bien ahí, lo estamos viendo en su plenitud", agregó el directivo de la FPF en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Recordemos que tras la partida del colombiano Edwin Cardona a Racing Club, Boca Juniors busca un jugador pensante y que pueda jugar como '10'.



A Cueva le va bien Al Fateh

En el plano individual, Christian Cueva anotó un golazo de tiro libre en el último partido de Al Fateh, aunque al final el equipo de 'Aladino' perdió 3-2 contra Al Raed.





