Christian Ramos llegó a Melgar a inicios de temporada tras dejar el Al-Nassr. | Fuente: AFP

Luego de estar acostumbrado a integrar las nóminas de convocados de la Selección Peruana, Christian Ramos no fue tomado en cuenta para los amistosos que tendrá el conjunto blanquirrojo frente a Paraguay y El Salvador. Sin embargo, para el defensor de Melgar esa fue una decisión de parte de Ricardo Gareca fácil de entender, teniendo en consideración la poca continuidad que venía teniendo.

"Mi no convocatoria a la selección la tomé como parte del momento que estaba viviendo. Yo hace un mes que no juego y los centrales que han sido llamados han venido jugando. No habría sido justo que me hayan convocado sabiendo que no sumo minutos hace un mes y otros compañeros sí lo están haciendo", sostuvo la 'Sombra' en Movistar Deportes.

Por otro lado, Christian Ramos dio a conocer que Ricardo Gareca le había expresado su deseo de que deje de jugar en Arabia Saudita, cosa que finalmente le pudo cumplir ante las complicaciones que tuvo en Al Nassr.

"Ricardo fue a Arabia y me pidió que resolviera mi tema, quería que salga de la liga porque no le gustaba para nada. Después, me encontré con la situación de que mi club no quería contar conmigo y por eso le tuve que hacer caso", finalizó Christian Ramos.