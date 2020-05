Selección Peruana con los '4 fantásticos'. | Fuente: AFP

En una transmisión en Instagram con el estadístico español Mister Chip, Claudio Pizarro recordó su paso por la Selección Peruana y cuando integraba los '4 fantásticos' junto a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Vargas.

Ante la consulta de por qué fue el que recibió más críticas en la bicolor, el delantero de Werder Bremen sostuvo que "porque tal vez yo fui el más exitoso de alguna manera, al quien le iba mejor en esa época", señaló.

"El que anotaba muchos goles, el que polarizaba al Perú con alguna declaración. Me imagino que por la prensa y por algunas cosas que se escribía. La gente leía este tipos de cosas, de alguna manera yo era el punto del foco...", agregó.

Pizarro hizo hincapié que los peruanos esperaban que brille en la Selección Peruana debido a su gran momento en Europa. "La gente esperaba que yo sería el salvador y que los iba a llevar al Mundial, con los demás jugadores, porque había un buen equipo", manifestó.

Pese a ello, el exjugador de Bayern Munich señaló que se "siente muy parte" de la clasificación de la bicolor al Mundial Rusia 2018. "Estoy es un trabajo de mucho tiempo. me reconforat que algunos jugadores que han jugador conmigo me agradezcan por ese respaldo que siempre les he dado", concluyó.