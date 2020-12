Claudio Pizarro opinó de Raúl Ruidíaz. | Fuente: Instagram - AFP

Claudio Pizarro, excapitán de la Selección Peruana, opinó sobre la actualidad de la bicolor y dijo que Raúl Ruidíaz no es el primer delantero que recibe duras críticas por la falta de gol.

"Le pasó a Flavio y a muchos... Cada vez que alguien no hace gol y las cosas no le salen bien, es el culpable y por qué hace las cosas allá así y acá no", señaló Pizarro al programa 'Más vale Tarde'.



El exjugador de Werder Bremen y ahora embajador de Bayern Munich afirmó que Ruidíaz es un "buen jugador", pero lamentablemente aún no logra un buen nivel en la Selección Peruana.



"El fútbol es de momentos y de situaciones y creo que a Raúl cuando ha estado en la Seleccion las cosas no le han salido bien, pero creo que es un buen jugador. Él ha demostrado en su club que las cosas le salen muy bien allá", manifestó Pizarro.

"Es un tema de confianza. Cuando ha venido a la Selección ha perdido la confianza, pero el futbolista cuando se abre el arco las cosas mejoran", culminó.

Ruidíaz, que lleva 13 goles en la temporada con Seattle Sounders, fue titular en el choque ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.